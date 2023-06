Taringa, la famosa red social argentina, regresa con una app para Android y Apple

La llegada de la aplicación de Taringa no significará la desaparición de su sitio web. Se espera que en algún momento haya una sincronización entre el contenido de ambas versiones.

En el año 2004, una red social de origen argentino se hizo viral en internet. Taringa.net, que en algún momento llegó a tener más de 30 millones de usuarios registrados en toda Latinoamérica, anunció su regreso esta ve en forma de aplicación para teléfonos Android y Apple.

El anuncio, que fue lanzado el 11 de mayo del año 2023, mostraba un rediseño del logo, que ahora muestra una “t!” y un nuevo tipo de letra para modernizar su apariencia, con la que tendrá que competir con otras plataformas sociales como Twitter.

Sin embargo, este retorno no estará abierto para todos, sino que se trata de una versión de prueba abierta a la que solo podrán acceder 10.000 personas y por medio de un código de invitación que ya fue compartido en su cuenta oficial de Twitter.

“¡Tenemos nueva beta app de taringa! Los rumores son ciertos pero bancáme mostro, que es totalmente nueva y apenas la vamos poniendo guapa, con tu ayuda quedará como vos la imaginás”, indica el mensaje, por lo que cada usuario que ingrese a esta versión podrá enviar sus comentarios para mejorar el entorno y funciones de la aplicación.

Una vez que los cupos se agoten, cualquier persona que intente ingresar o registrarse no podrá hacerlo y deberá esperar a que se lance de forma oficial una versión completa o una nueva versión de prueba, esta vez para más usuarios y con otro código de invitación.

Este nuevo lanzamiento no significa que la versión para escritorio taringa.net dejará de existir. Los usuarios y las más de 1.000 comunidades existentes hasta la actualidad se mantendrán y se ofrecerá una manera diferente de interactuar con el contenido.

Cómo funcionará la aplicación de Taringa

Aunque algunos usuarios ya conozcan la plataforma, se espera que los jóvenes tengan el protagonismo esta vez. Para descargarla en Android y Apple solo se tiene que buscar en la tienda de aplicaciones. Estas son algunas recomendaciones para empezar a usar la versión de prueba:

- Si ya se tenía una cuenta antes de descargar la aplicación en el celular, para conservar el mismo nombre de usuarios se deberá ingresar con el mismo correo electrónico que se utilizó paraa crear su perfil por primera vez.

- El correo de confirmación (para verificar la validez del mail y completar el registro) puede tomar alrededor de 15 minutos debido a la demanda que se tiene debido a la expectativa. Si pasa más tiempo, es probable que se encuentre en la carpeta de Spam o No deseados.

- Quienes se registren deberán entender que es muy probable que la versión de prueba presente fallos y errores de forma constante. Su labor al acceder a Taringa será realizar comentarios de forma regular sobre cómo se podría mejorar la experiencia para el resto de usuarios y reportar cada problema que se identifique al correo ayudame@taringa.net.

- Aunque pertenezcan a la misma compañía, la página web y la aplicación de Taringa no comparten el mismo contenido. Cada perfil será diferente, pero se estima que próximamente podría haber una sincronización para unificar ambos espacios virtuales.

- Cualquier persona puede descargar y usar la aplicación. Está disponible en toda Latinoamérica y es gratuita. Por el momento no se han anunciado funciones nuevas o características diferentes a las que estaban presentes en la versión web, aunque esto no significa que no se presentarán cambios en el futuro cercano.