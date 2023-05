Cómo comprar en Google Play Store solo con la huella

El sistema de Google Play Store podrá solicitar la verificación de la identidad del usuario en cada transacción o una vez cada media hora.

En Google Play Store algunas aplicaciones premium requieren de un pago antes de descargarlas en un dispositivo. A raíz de esto, muchos usuarios almacenan su información bancaria en sus celulares para evitar ingresarla en varias ocasiones, lo que puede generar un problema grave de seguridad.

Sin la protección adecuada, una pérdida o robo puede dar acceso libre a los criminales para que puedan realizar compras virtuales en la tienda sin consentimiento de las víctimas. Incluso si se utiliza una contraseña para prevenir estas transacciones, es posible que esta sea descifrada, por lo que las autorizaciones biométricas son una forma de seguridad mucho más confiable.

Este tipo de protección permite que cada compra requiera de una autenticación de la identidad del usuario antes de realizarse. Si la huella dactilar no corresponde con la del dueño del celular, entonces la transacción no procede y se evitan gastos no consentidos. Esto no solo sirve en casos de pérdida o robos, sino también en caso de que se comparta el celular con un menor de edad.

Para configurar este tipo de compras, los usuarios tienen que registrar primero sus huellas dactilares en la memoria del dispositivo. Para esto se debe ingresar a Configuración, luego a Seguridad y privacidad, y finalmente a Datos biométricos. La ruta de acceso puede cambiar según el modelo y el fabricante del teléfono.

Google Play Store permite usar datos biométricos para autorizar compras de aplicaciones. (Infobae)

Una vez que el dispositivo reconoce las huellas de su titular, se puede proceder con la configuración de la compra biométrica. Se deben seguir estos pasos:

- Abrir la aplicación Google Play Store.

- Hacer clic sobre la foto de perfil de usuario en la parte superior derecha de la pantalla.

- Pulsar sobre la opción Configuración.

- Seleccionar el apartado Autenticación y activar la opción Autenticación biométrica.

- Los usuarios serán redirigidos a una nueva pantalla en la que tendrán que ingresar la contraseña de la cuenta de Google desde la que piensan realizar las compras.

- Al regresar al apartado Autenticaciones, se deberá seleccionar la opción “Solicitar autenticación para las compras”

- Seleccionar la opción “Para todas las compras” que aparecerá en la ventana emergente. Esto permitirá que cada una de las transacciones requiera de una identificación para ser autorizada.

Una vez que se ha establecido el tipo de seguridad que se tendrá, los usuarios podrán seleccionar cualquier aplicación que deseen comprar en la tienda de Google y al momento de realizar el pago, se podrá ver un botón con la etiqueta “Comprar con 1 toque”.

Al pulsarlo, se abrirá un panel adicional en el que se solicitará al usuario que escanee su huella dactilar registrada en el celular. La compra se ejecutará de forma inmediata si la autenticación fue superada con éxito y la descarga se iniciará automáticamente. Este proceso también es válido para las micro transacciones incluidas en una aplicación.

Google Play Store permite usar datos biométricos para autorizar compras de aplicaciones. (Infobae)

Los usuarios que tengan problemas con el escaneo de su huella dactilar, ya sea porque la pantalla de su celular no funciona correctamente o está sucia, pueden recurrir al uso de la contraseña de su cuenta de Google, aunque es preferible evitar este paso por motivos de seguridad.

Si los usuarios no desean establecer la verificación en todas las compras, pero tenerla activa de todas formas, puede seleccionar la opción “Cada 30 minutos” en la configuración de autenticación de Google Play Store. Esto habilitará una ventana de tiempo en la que solo se pedirá el escaneo de la huella una vez cada media hora.