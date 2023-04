YouTube transmitirá Coachella 2023 con grandes como Rosalía y Bad Bunny

YouTube emitirá de forma gratuita los shows del festival de música Coachella 2023. (YouTube)

Como uno de los festivales de música más importantes del mundo, la experiencia de Coachella podrá llegar a todos los dispositivos por medio de su canal oficial de YouTube donde se emitirán 6 transmisiones simultáneas con todos los escenarios desde California, Estados Unidos.

Según la aplicación, esta será la primera vez en once años que la organización del festival permitirá el acceso a cámaras a los 6 escenarios (Coachella Stage, Outdoor Theatre, Sahara, Mojave, Gobi y Sonora) y se permitirán próximas reproducción de cada uno en YouTube una vez que el evento haya terminado. Esta dinámica se aplicará durante ambos fines de semana, del 14 al 16 de abril y luego del 21 al 23 de abril.

La programación de los eventos en vivo ya se encuentran disponibles en el canal oficial del festival en “youtube.com/@Coachella” y se puede acceder a ellos por medio de la pestaña “En Directo”. Todas las transmisiones están programadas para iniciar a las 18:00 horas (Perú, Colombia y Ecuador), 19:00 horas (Bolivia, Paraguay, Chile) o 20:00 horas (Argentina, Uruguay, Brasil). El horario indicado en YouTube ya se encuentra ajustado al uso horario de cada país.

Si se desea contar con recordatorios para todas las transmisiones o al menos una, se puede hacer clic sobre el botón “Notificarme” que aparece en la parte inferior de las miniaturas de las transmisiones. De esta forma quienes tengan interés en ver el show en vivo desde sus casas podrán recibir una alerta en su celular una vez que la transmisión empiece.

Programación de los escenarios en vivo en el canal de YouTube de Coachella. (Captura)

Una vez que la última presentación de cada noche finalice, las personas interesadas tendrán exactamente 24 horas para volver a ver el contenido hasta que inicie el siguiente día de presentaciones a la misma hora. Luego de finalizar cada fin de semana, las partes más destacadas del evento podrán volver a verse, pero esta vez on demand, por medio de un pago, en el mismo canal de Coachella.

Entre cada uno de los conciertos brindados por los artistas, entre los que se encuentran Bad Bunny, Rosalía, BlackPink, Calvin Harris y más, cada usuario podrá ver contenido adicional en la plataforma a modo de Shorts de YouTube.

Más de Coachella en YouTube

Desde sus casas, los seguidores de cada uno de los artistas invitados al evento podrán interactuar con ellos pues, según YouTube, permitirán que las audiencias puedan elegir la lista de canciones de cada artista, DJ y productor que vaya a realizar algún show en cualquiera de los escenarios.

Además, quienes tengan acceso a YouTube Premium antes del inicio de las presentaciones, podrán conocer más sobre sus artistas favoritos pues algunos tendrán “Pre fiestas exclusivas” en donde se podrá ver qué hace cada uno antes de iniciar un concierto: cómo eligen sus set lists, cábalas y qué hacen antes de salir al escenario.

El festival de Coachella 2023 se desarrollará en seis días durante dos fines de semana. (Coachella)

Para los usuarios de YouTube Music, la plataforma también ha preparado una serie de listas de reproducción de canciones relacionadas con los artistas que se presentarán en Coachella. The Lineup, Desert Dance Floor, Generation Next, Coachella Legends, Field Daze, Golden Hours, y Road to the Desert son los nombres de las colecciones que ya están disponibles en esta plataforma.

Según las estimaciones, se espera que el evento de Coachella este año reúna a más de 250.000 personas por cada día que dure el evento en sus dos fines de semana, aunque podrían ser muchos más. Las transmisiones en simultáneo de YouTube también sumarán a más personas a la experiencia del festival.