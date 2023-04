Por qué el uso de la inteligencia artificial será determinante para el comercio digital

En algunos países de Latinoamérica como Colombia se han registrado ventas en línea por 55,17 billones de pesos, un crecimiento de 38,4% vs. 2021. (Andina)

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) se proyecta como una de las herramientas más importantes para 2026 en las empresas.

Algunos países de Latinoamérica como Colombia han registrado ventas en línea por 55,17 billones de pesos, un crecimiento de 38,4% vs. 2021, según datos de la Cámara de Comercio Electrónico. Sumado a este factor, los compradores buscan cada día más agilidad y las nuevas estrategias apuntan a experiencias de tipo “just walk out” en la que un retailer aprovecha la tecnología, como sensores y cámaras.

Lo anterior, con el propósito de hacer un seguimiento de lo que el consumidor coloca en su carrito.

Los comerciantes con establecimientos físicos tomen medidas para integrar experiencias digitales de valor añadido como pasillo infinito, máquinas de autoservicio, entre otras.

Recomendaciones para una transformación agilizada

El crecimiento de los marketplaces continúa acelerándose y llegará a ocupar la mayoría de las transacciones de ecommerce.

Mientras un cliente requiere una compra ágil y con una amplia selección de productos, compañías como Amazon, han implementado este canal con robustas plataformas donde ellos pueden encontrar todo lo que necesitan en un mismo lugar.

Algunas marcas incluyen sus productos en los marketplaces de nicho, ampliando su alcance. “Las acciones de los retailers deberían considerar enfocarse en inversión y comercio colaborativo”, indicó VTEX, la plataforma global de comercio digital.

Entre otras de las recomendaciones es que los comerciantes con establecimientos físicos tomen medidas para integrar experiencias digitales de valor añadido como pasillo infinito, máquinas de autoservicio, pantallas interactivas, etiquetas de precios digitales, seguimiento de la afluencia de personas y just walk out, que es un modelo de compra que promete a los consumidores tomar el producto que les interese y salir de la tienda sin necesidad de pasar a pagar a cajas.

“La logística se convertirá en el nuevo marketing, ya que será la mejor forma de comprender y satisfacer al cliente exigente de la actualidad, funcionalidades como recogida en tienda, instore, despacho desde tienda, envío express, gracias a la interconexión de inventarios”, indicó Jordan Jewell, analista en Residencia y Director de Estrategia de Crecimiento Comercial de VTEX.

Asimismo, alinear personas, procesos y tecnología para brindar de manera proactiva a los clientes más información sobre su marca, productos antes y después de la compra.

La implementación de AI y funcionalidades de entrega autónoma, proyectan hacia 2026 ocupar el 10% de las transacciones de comercio electrónico. (Andina)

El video y la IA

Entre otras de las recomendaciones, indican que el uso del video se consolida como una experiencia de compra necesaria para brindar un contenido agradable dentro de las apps. Ya que, el 86% de los consumidores afirma que le gustaría ver más este formato de contenido de las marcas online.

“La recomendación en este punto es generar experiencias de Live Shopping, esto empodera a los vendedores y personas influyentes para impulsar los productos. Además, se sugiere que los comerciantes refuercen sus productos más vendidos con videos interactivos, vistas de 360 grados, descripciones breves de videos y reseñas”, indicaron.

Por último, la implementación de AI y funcionalidades de entrega autónoma, proyectan hacia 2026 ocupar el 10% de las transacciones de comercio electrónico.

Al respecto, las empresas deberían evaluar si su negocio puede hacer uso de sensores IoT, un modelo de negocio basado en suscripción o consumo, inteligencia artificial para predecir pedidos de clientes o vehículos autónomos para la entrega.