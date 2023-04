Qué viene para los gamers: más de 3 mil millones de jugadores, metaverso y 3D

Los videojuegos pueden consumir mucha energía, pero los jugadores tiene opciones para ayudar a disminuir el impacto.

El mundo podría tener más de 3 mil millones de jugadores durante este 2023, de hecho, actualmente hay más de 800 millones de usuarios de consola, 1.300 millones de jugadores en PC y 2.500 millones de personas que juegan en su teléfono móvil, el cual sigue en aumento.

El 40% de la población actual juega en el mundo, y dado que la pandemia de covid-19 sirvió para aumentar la cantidad y los tipos de jugadores de PC, consola y dispositivos móviles, se siguen creando estrategias para que los diferentes usuarios no se alejen de los videojuegos.

Por un lado, el juego ‘Bloodborne’ finalmente llegará a los PC en 2023, en el que su personaje principal, buscará diferentes aventuras en la ciudad corrupta de Yharnam en la que tratará de buscar respuestas a los horrorosos eventos.

Una de las predicciones que tienen los expertos es que habrá más puertos de PlayStation PC de Sony y una mejor biblioteca de juegos para PC con juegos como Spider-Man de Marvel, Horizon Zero Dawn y el reinicio de 2018 de la icónica serie God of Wars.

La nueva laptop de Asus diseñada para gamers es la ROG ZEPHYRUS STRIX SCAR 17 (ASUS)

Metaverso y tecnología 3D

En el CES 2023, se conoció que viene 3D modo Ultra, la nueva característica que ofrece a los jugadores una mejor experiencia con su estéreo, proyección de imágenes con profundidad y geometría 3D realista.

Asimismo, el metaverso se abre camino para este 2023, con el uso de la tecnología de realidad virtual y realidad aumentada para PC, con gigantes como Nvidia y Microsoft que han creado asociaciones para llevar a cabo proyectos basados en el metaverso de Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook.

Aunque el mercado de los juegos de PC ha tenido un período de crecimiento en los últimos años, algunos analistas mencionan que habrá una falta general de demanda de PC para jugar y trabajar.

Una de las principales razones de esta caída en las ventas, es debido a que muchas personas tuvieron que pedir PC, tabletas y otros dispositivos para trabajar o asistir a la escuela de forma virtual.

Y dado que muchos hogares ahora poseen una cantidad suficiente de dispositivos, ahora ya no hay motivos para que los consumidores compren dispositivos nuevos, especialmente si hicieron esa compra en los últimos años.

Los videojuegos pueden consumir mucha energía, pero los jugadores tiene opciones para ayudar a disminuir el impacto.

Los videojuegos más esperados

Estos serán algunos de los videojuegos para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S, que estarán disponibles próximamente.

Más de una veintena de videojuegos vieron la luz en enero pasado. Desde ‘Dragon Ball Z: Kakarot’ hasta ‘Monster Hunter Rise’, y el videojuego clásico ‘Wonder Boy Anniversary Collection’.

‘Hogwarts Legacy’, ‘Deliver Us Mars’, ‘Fashion Police Squad’ , ‘The Settlers: New Allies’, ‘Life is Strange 2′, ‘The Pathless’, ‘Clash: Artifacts of Chaos’, ‘Wanted: Dead’, ‘Returnal’, ‘Theatrhythm Final Bar Line’ , ‘The Settlers: New Allies’, ‘Tales of Symphonia Remastered’, entre otros llegarán pronto.