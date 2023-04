Mario Bros: estos son los avances tecnológicos que ha tenido el videojuego

El personaje que ha marcado el desarrollo de videojuegos desde un concepto simple y accesible.

Un estudio de Stashbird en 2021, puso a Mario Bros como el personaje más famoso en la historia de los videojuegos. Un reconocimiento evidente ante la importancia que ha tenido en la industria y en entornos fuera de ella.

Desde su llegada a inicios de los 80 ayudó a solucionar la crisis más grande que ha tenido el sector de los videojuegos, convirtiéndose en un ícono que ha traído ideas nuevas y ha inspirado a desarrolladores a crear otras historias con él como referente.

El personaje de Nintendo ha trascendido generaciones gracias a elementos innovadores como los juegos de larga duración, el uso de habilidades, la movilidad con la cámara 3D y la simplicidad como base de todo.

“Mario, dentro del contexto en el que salió, fue el primero en implementar un montón de mecánicas y de conceptos que para esa época eran sorprendentes. No fue el primero, pero fue el que los popularizó y los volvió algo estándar. Hay muchos juegos y géneros, que si no fuera por las bases que ha dado Mario, no existirían hoy o no serían tan pulidos”, asegura Juan Camilo Ramírez, desarrollador colombiano de videojuegos, a Infobae.

De lo simple a lo complejo

Los juegos de Mario tienen un concepto base que se aplica a cualquiera de sus entregas: son para todos. A diferencia de otros géneros y títulos, la idea de esta saga es que esté al alcance de nuevos jugadores, veteranos, niños y adultos.

Pero eso no implica que sea un juego básico y plano. Si no que parte de la simplicidad de sus mecánicas: correr y saltar, para ampliar sus posibilidades según las habilidades que se recogen en el camino, como por ejemplo, tirar bolas de fuego, volar, lanzar boomerang, escalar y demás.

“El hecho de que sea reconocible, que tenga ese flujo básico tan simple que todos entienden hacia dónde va, permite que la gente, aun cuando se le meta una nueva tecnología o un nuevo control, sepa que es lo que tiene que hacer al final”, menciona Ramírez.

Un concepto que parece sencillo de desarrollar para cualquier juego, pero que muy pocos logran porque necesitan crear diferentes mecánicas para resolver una habilidad.

Mientras que Mario toma una única acción y la explota al máximo, como por ejemplo pasa con el traje de Tanuki, el que lo convierte en un mapache con una cola grande. El movimiento de la cola es sencillo, pero permite hacer muchas cosas: golpear a enemigos, romper ladrillos y abrir bloques.

Un juego que se adapta

Nintendo ha sido una empresa que se ha caracterizado por innovar en sus consolas y propuestas de estilos de juego, algo en lo que Mario ha encajado perfectamente, siendo ese puente entre la nueva tecnología y la forma de usarla.

Por ejemplo, Super Mario 64 es el primer juego de la saga en 3D y uno de los primeros títulos en incluir esta tecnología a mediados de los 90. A diferencia de lo que hicieron otros videojuegos, esta entrega supo usar de buena manera la palanca única que traía el control de la Nintendo 64 que permitía mover al personaje en todas las direcciones posibles.

De esta forma, los jugadores y desarrolladores entendieron cómo iba a funcionar esta tecnología, que después PlayStation adaptó a su primera consola sacando una nueva edición del mando y que hace que hoy jugar sin un stick análogo es poco concebible.

“Parte de lo que empuja a Nintendo es Mario. Cuando sale un nuevo control, una nueva pantalla, un nuevo estilo de juego o adaptarse para jugar con amigos, eso siempre lo ha logrado mostrar por medio de los títulos de Mario”, menciona el desarrollador colombiano.

Una inspiración para desarrolladores

Mario no es un personaje con juegos revolucionarios, que no necesariamente están enfocados a traer tecnologías disruptivas como realidad virtual o formas de juego más allá de tener un mando en las manos.

Es inspirador porque entiende que la esencia del juego está en la diversión, en la simplicidad y en la aventura. Esto ha motivado a muchos desarrolladores a tomar elementos de sus propuestas para adaptarlos a sus juegos “que hasta el día de hoy se siguen viendo todas las influencias”.

Un ejemplo es lo que sucedió con Super Mario Bros, el primer juego que consolidó la franquicia, porque en ese momento, en los años 80, la tecnología era muy limitada y los desarrolladores optaron por reciclar elementos para crear todo el universo, como las nubes que también eran césped, reutilizar enemigos y bits de música.

Esto permitió que ese título fuera tan largo y grande, como ha sido y será la historia del fontanero.