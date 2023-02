La verdadera historia de la primera llamada desde un iPhone: Steve Jobs fue el protagonista

El iPhone 15 presentaría novedades como una cámara integrada con un zoom óptico más potente gracias a la posible integración de un lente telescópico en lugar de uno regular. EPA/Monica M. Davey

Steve Jobs sorprendió al mundo con el lanzamiento del primer iPhone, con el que buscaba dar un antes y un después al mundo de la tecnología. Entre las características que presentó el creador de este dispositivo dado a conocer el 9 de enero de 2007 estaban las llamadas por teléfono.

En medio de la presentación, Steve Jobs tuvo una idea durante la presentación, que terminó siendo la primera llamada que se realizó desde un iPhone.

Jobs estaba mostrando las diferentes aplicaciones que tenía el celular, la primera fue Google Maps, que ahora se conoce como “Mapas”.

También realizó una prueba introduciendo la ubicación de “Mascone West” y decidió buscar un Starbucks, en San Francisco, y en medio del evento “MacWorld”, las personas quedaron fascinadas con lo que se podía realizar con este nuevo celular.

En la pantalla del iPhone saltaron todas las ubicaciones donde había un lugar para tomar café, y Steve Jobs, pulsó sobre uno de ellos, donde se podía ver la dirección exacta y el número de teléfono. Y, posterior a eso, llamó a un Starbucks, desde la app.

Starbucks:

“Buenos días, Starbucks, ¿en qué puedo ayudarle?”

Steve Jobs:

“Sí, me gustaría pedir 4.000 lattes para llevar, por favor. Neh, es una broma. Me he equivocado, gracias”.

Y así fue como en directo realizó la primera llamada en “broma” a una distribuidora de cafés en EE. UU. ante el público que quedó sorprendido frente a lo que el creador hizo en ese momento.

Ahora, la frase “vamos a hacer una llamada” es la más recordada desde ese momento.

Apple también está trabajando en el desarrollo de unas gafas de realidad mixta que fusionan el concepto de realidad aumentada y realidad virtual. Foto: Facebook

Apple en los próximos años

Las operaciones en la compañía de Cupertino no se han detenido desde el fallecimiento de Jobs y se rumora que los nuevos dispositivos serán lanzados al mercado próximamente o que aún se encuentran en fase de desarrollo. Entre ellos está el lanzamiento del iPhone 15, incluido sus modelos regulares, Plus, Pro, Pro Max y posiblemente el Ultra, que serían presentados durante septiembre de 2023.

El iPhone 15 presentaría novedades como una cámara integrada con un zoom óptico más potente gracias a la posible integración de un lente telescópico en lugar de uno regular como se estuvo haciendo hasta el modelo actual del iPhone 14 y que ampliará el acercamiento de entre 3x y 5x a un 10x para dar mayor calidad a las imágenes lejanas.

Un mejor chip procesador (A17 Bionic), además de una gama aún más alta que los modelos Pro, que posiblemente se llame iPhone 15 Ultra, serían otras novedades.

Por otro lado, Apple también está trabajando en el desarrollo de unas gafas de realidad mixta que fusionan el concepto de realidad aumentada y realidad virtual con funciones especiales y un sistema operativo completamente nuevo que podría llamarse rxOS.

Según analistas y expertos en tecnología como Mark Gurman y el analista Ming-Chi Kuo, este dispositivo estaría retrasando su lanzamiento debido a inconvenientes en la integración de una corona que permita la transición entre el modo de realidad aumentada y la realidad virtual.