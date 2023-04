Cómo nació Netflix: empezaron alquilando DVDs en internet para ser líderes de streaming

Netflix fue fundada en 1997 en Scotts Valley, California, por Reed Hastings un ex-ejecutivo de software y Marc Randolph, un empresario y asesor de empresas de tecnología. (Pantallazo)

La historia de Netflix es una de las más interesantes en la industria del entretenimiento, ya que comenzó como un servicio de alquiler de DVD por correo y se convirtió en uno de los principales proveedores de streaming de video en el mundo.

Netflix fue fundada en 1997 en Scotts Valley, California, por Reed Hastings, un exejecutivo de software, y Marc Randolph, un empresario y asesor de empresas de tecnología. La idea de la plataforma surgió cuando Hastings fue multado por devolver una película tarde a Blockbuster, una tienda de alquiler de videos.

Hastings se preguntó si podría crear un servicio de alquiler de DVD que no tuviera cargos por retraso y que permitiera a los usuarios mantener los DVD el tiempo que quisieran y así empezó la historia.

En 1998, Netflix comenzó como un servicio de alquiler de DVD por correo. Los clientes podían elegir películas y programas de televisión en línea y recibirlos por correo en sus hogares.

Lanzamiento del primer sitio web de alquiler y venta de DVD: netflix.com (pantallazo).

En 1999, la empresa estrena su servicio de suscripción, que permite alquilar un número ilimitado de DVD sin fechas de entrega o penalizaciones por retrasos.

La compañía creció rápidamente y en 2002 salió a bolsa. En 2003, Netflix registró una patente en Estados Unidos que cubre sus servicios de alquiler por suscripción cuando supera el millón de usuarios.

En 2007, Netflix comenzó a ofrecer transmisión de video en línea a través de su sitio web, lo que permitió a los usuarios ver películas y programas de televisión directamente en sus computadoras.

Ya luego en 2009, después de casi tres años y 40.000 envíos, se concede el premio Netflix al equipo de Bellkor’s Pragmatic Chaos por haber mejorado en un 10 por ciento la precisión de las recomendaciones.

Lanzamiento de Netflix en Latinoamérica y en el Caribe. Aparición del primer botón de Netflix en mandos a distancia. (Pantallazo)

Las asociaciones de streaming se expanden a los televisores conectados a internet y el número de suscriptores ya supera los 10 millones. Se publica la web sobre la cultura de Netflix.

En 2011, hace su lanzamiento en Latinoamérica y en el Caribe. Además de la aparición del primer botón de Netflix en mandos a distancia.

Sin embargo, la verdadera transformación de Netflix comenzó en 2013, cuando lanzó su primera serie original, “House of Cards”. La producción fue un gran éxito y se convirtió en un punto de inicio para la empresa.

Netflix comenzó a producir más contenido original, incluyendo series como “Orange is the New Black”, “Stranger Things” y “The Crown”.

Estreno de las listas de Las 10 más populares

A medida que Netflix se expandía, también comenzó a enfrentar la competencia de otros servicios de streaming como Hulu, Amazon Prime y Disney+. Para mantener su posición como líder en el mercado de transmisión de video, la compañía ha invertido en la producción de contenido original y ha expandido su presencia en todo el mundo.

Hoy en día, Netflix tiene más de 200 millones de suscriptores en todo el mundo y ofrece contenido en más de 190 países.

La empresa ha ganado numerosos premios por sus producciones originales, incluyendo Emmys, Globos de Oro y los Óscar, con ‘Cascos Blancos’, “ROMA”, pero en 2023 la producción que realizó junto con Guillermo del Toro, “Pinocho”, también se llevó este galardón

Ahora, viene con grandes innovaciones como la implementa el audio espacial para trasladar la experiencia cinematográfica a cualquier dispositivo y añade un centro de categorías al menú del televisor y los videojuegos que será llevado del celular a la televisión.

Así se ha cambiado la forma en que se consumen y se disfruta de la televisión y las películas. La historia de Netflix es una prueba de cómo una idea innovadora puede transformarse en un negocio exitoso y cómo la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado puede ser clave para mantener el éxito a largo plazo.