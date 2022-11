Netflix tiene 7 nuevos juegos gratuitos para celulares

Netflix Games. (foto: VixaSports)

Ya es bien sabido por todos que la idea de Netflix es abordar el entretenimiento desde todos los ángulos. Después de conquistar los imperios del cine y la televisión, ahora se están moviendo hacia los videojuegos. Y es que la plataforma de streaming sueca amplía constantemente su oferta de juegos para sus aplicaciones móviles, tanto para Android e iOS. Y hoy, se han hecho 7 nuevas incorporaciones a la lista.

Netflix es la plataforma de streaming reina. Tienen a HBO Max y Disney+ pisándoles los talones, pero la pionera de la industria está aumentando constantemente los usuarios únicos. Y es que para ser sinceros, en este apartado no hay quien le iguale (por ahora); es decir, en la creación de contenido original (series y películas).

Pero como en todo, los usuarios de una empresa no son suficientes y por ello siempre quieren más. Y si los 250 millones de clientes que tiene actualmente no bastan, la idea de Netflix en lograr ingresar a la industria de los videojuegos no es mala. Es más, ya están dentro.

Todos los juegos de la app de Netflix son gratuitos y no tienen anuncios ni compras “in-app”, así que no hay que temer descargar alguno de ellos porque no costará dinero, como sí pasa para ver sus series y películas. En fin, sin más rodeos, Infobae presentará los 7 nuevos juegos de Netflix:

Lista de los nuevos juegos de Netflix

1. Skies of Chaos

El primer juego en la lista es una nueva versión del clásico género de disparos de aviones con efectos visuales y personajes muy coloridos.

Nuevos juegos de Netflix. (foto: Netflix)

2. Flutter Butterflies

El segundo título es un juego en el que se puede mostrar creatividad criando y recolectando mariposas en una jungla personal.

3. Stranger Things: Puzzle Tales

Este título es la última entrega de la popular serie original de Netflix. Es un juego de rol de rompecabezas en el que el usuario se turna para luchar contra los enemigos y subir de nivel a los personajes en el proceso.

Nuevos juegos de Netflix. (foto: Netflix)

4. Country Friends

El cuarto juego en la lista es un simulador de granja que permite construir y administrar hectáreas de tierra fértil con muchos animales y cultivos diferentes.

5. Cats and Soup

Este es un juego en un bosque encantado donde el usuario tiene que ayudar a los gatos a hacer las sopas más ricas posibles, para luego servirlas a su clientes. El juego presenta diferentes razas de gatos y un sinfín de combinaciones de recetas.

Nuevos juegos de Netflix. (foto: Netflix)

6. Reigns: Three Kingdoms

El antepenúltimo juego en la lista es de estrategia por turnos ambientado en los últimos días de la dinastía Han en el Imperio chino. Los jugadores pueden construir sus ejércitos y luchar contra sus rivales.

7. Happy Parade de Hello Kitty

En el último lugar de la lista, pero no menos importante, se encuentra un divertido juego de baile en el que el famoso personaje y sus amigos desfilan en un mundo de fantasía.

Nuevos juegos de Netflix. (foto: Netflix)

Otros dos juegos de Netflix recientemente lanzados

1. Bowling Ballers

“En la mayoría de juegos de carrera infinita hay que evitar los objetos”, señala la descripción del título, pero en este caso el objetivo es derribar la mayor cantidad de bolos. En vez de esquivar los diferentes objetos, hay que golpearlos y dentro de las mecánicas se disponibles se encuentra patinaje y vuelo, entre otras, para hacer que la dinámica de juego sea “sencilla e intuitiva”.

Nuevos juegos de Netflix. (foto: YouTube)

2. Asphalt Xtreme

“Atraviesa cañones como una bala, derrapa entre dunas y deja atrás a tus oponentes en esta experiencia extrema de competición todoterreno”, explican sus creadores. El título cuenta con cinco modos de juego, más de 300 carreras y más de 1000 desafíos de maestrías, por lo que los jugadores van a contar constantemente con “nuevos obstáculos que superar y nuevas experiencias para disfrutar”.

Los jugadores van a enfrentarse a otros ocho gamers en simultáneo en un todos contra todos y va a tener disponibles una gran colección de mejoras y contenidos personalizables para que cada vehículo sea único.

