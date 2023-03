Xbox ya resolvió qué hacer con los contenidos exclusivos de Call of Duty

Call of Duty no tendrá trato especial para los jugadores de Microsoft.

Xbox está a la espera de que se concrete la compra de Activision y con eso tomar la licencia de Call of Duty, que ha desatado polémicas con PlayStation por la posibilidad de hacer exclusivo el juego. Sin embargo, la empresa tiene claro que esto no pasará.

Phill Spencer, director de la compañía, aseguró que no tienen planeado darle privilegio a los jugadores de sus consolas por encima de los de otras plataformas para que tengan contenidos exclusivos de Call of Duty.

En una entrevista con Xbox On dijo que esta situación la vivieron los usuarios de sus consolas cuando PlayStation llegó a un acuerdo con Hogwarts Legacy para tener una misión exclusiva, algo que no tienen planteado porque quieren que todos tengan la misma experiencia.

“Sé que esto es parte de la industria. Ese no es el juego que nosotros estamos intentando jugar. No se trata de un aspecto en un arma, no se trata de un tipo de modo de juego. La misma versión del juego estará disponible en todas las plataformas, lo cual es lo que nosotros estamos haciendo actualmente”, afirmó el directivo.

Como ejemplo pone la situación con Minecraft, título que hace parte de Xbox Games Studios y tiene el mismo contenido para todas las consolas en las que está disponible.

“Si eres un jugador de Minecraft en PlayStation, no creo que pienses que tienes una versión inferior del juego. Esos jugadores sientan que están teniendo una gran experiencia en la plataforma en donde han elegido jugar”, aseguró Spencer.

Este anuncio llega luego del acuerdo que anuncio Xbox de llevar durante 10 años todos los títulos de Call of Duty a las consolas de Nintendo, algo que no sucede hace 13 años. Todo esto en medio de la disputa con organismos de control en Europa y Estados Unidos para tener el aval de la compra de Activision, luego de las quejas de PlayStation por una posible exclusividad del juego de disparos, que cuenta con millones de jugadores en el mundo y afectaría su competencia en el mercado.

Game Pass llega a más países latinoamericanos

La versión de computadores de este servicio llegará a 40 países más, para completar 86 naciones en las que está disponible.

Un grupo importante de ese listado pertenecen a Latinoamérica. Son los siguientes países: Costa Rica, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Mientras que el resto de naciones nuevas pertenecen a regiones de Europa, Medio Oriente y África.

Para acceder a este servicio, además de pagar por él, los jugadores tendrán que instalar Xbox Insiders Hub en su ordenador, que es la plataforma por donde la empresa realiza las pruebas y da acceso anticipado a sus juegos y productos, como en este caso PC Game Pass que tiene más de 100 juegos disponibles, entre ellos varios exclusivos y lanzamientos desde el día uno.

Además, durante el primer mes en todos los países habrá un precio especial, según la moneda local, para conocer el servicio y luego si iniciará el cobro habitual.

La expansión de este servicio se da semanas después de que la suscripción Game Pass Family también se agregara en países, ya que inicialmente solo estaba disponible en Colombia e Irlanda, y ahora también lo está en Chile, Hungría, Israel, Nueva Zelanda, África del Sur y Suecia.