Un error en Outlook estaría enviado correos spam a la bandeja de entrada

Los usuarios de Outlook reportaron durante los últimos días una falla en la plataforma que generaba que los correos spam, no fueran enviados a esa carpeta, sino que eran dirigidos a la bandeja principal.

A través de Twitter y Reddit las personas estuvieron compartiendo esta situación que se presentó en varias cuentas de Estados Unidos, Europa y algunas de Latinoamérica. Aunque Microsoft asegura que ya está resuelto.

Sin embargo, desde BleepingComputer aseguran que “algunos informes han visto muchos correos electrónicos no deseados en la bandeja de entrada desde noviembre de 2021″, por lo que no sería una situación nueva en la plataforma.

Gran parte de los correos que están superando el filtro de spam son mensajes engañosos que promueven concursos y ofertas falsas, o que contienen enlaces fraudulentos que buscan robar información a los usuarios.

Desde Microsoft España respondieron a la situación afirmando que “se está realizando un mantenimiento preventivo a los servidores de Outlook, los especialistas ya están enterados de lo sucedido”.

De esta manera lograron identificar “la fuente del problema” y “tomaron medidas para solucionarlo”, así que tras superarlo, el paso que seguirán será monitorearlo para “garantizar que el inconveniente siga mitigado”.

Cómo activar el filtro de spam en Outlook

Que un correo no deseado logre superar los filtros y entre a la bandeja de entrada es algo posible, especialmente si no se tienen activados los ajustes que ayuden a solucionar esta situación.

Estos son los pasos para realizar dicha configuración y evitar información falsa o fraudulenta en el correo:

1. Abrir Outlook.

2. Ir a ‘Configuración’.

3. Seleccionar, Ver todas las opciones de configuración de Outlook’ y hacer clic en ‘Correo no deseado’.

4. Para bloquear la dirección de correo electrónico, escribir en ‘Remitentes bloqueados’ y presionar ‘Agregar’.

5. Para bloquear todos los correos electrónicos de un dominio, escribir el nombre del dominio en ‘Dominios bloqueados’ y seleccionar ‘Agregar’.

6. Hacer clic en la opción de ‘Guardar’.

También, es posible que el correo elimine los mensajes no deseados y no los mueva a otra carpeta, lo que evita guardar información que no será necesaria en ningún momento. Esto se puede configurar de la siguiente manera.

1. Ir a ‘Inicio’

2. Entrar a ‘Opciones de correo no deseado’

3. En la pestaña ‘Opciones’ activar la casilla ‘Eliminar permanentemente el correo electrónico no deseado sospechoso’ en lugar de moverlo a la carpeta’ Correo no deseado’.

Cómo detectar si un correo quiere robar datos personales

De acuerdo con Kaspersky, si un email pide realizar una acción como ir a un enlace o descargar un archivo adjunto afirmando ser importante con una “petición personal del CEO” o algo que “debe pagarse en las próximas horas”, lo más seguro es que sea una trampa.

No se deben abrir enlaces que dirijan a sitios externos donde se solicita información personal, tampoco descargar o abrir archivos que sean ejecutables (como .exe), ni realizar acciones relacionadas a transferencias de dinero.

También, se puede revisar desde el encabezado de la nota si es un correo malicioso, pues debe de coincidir la dirección con el remitente, por ejemplo, si dice que es un correo urgente de Google entonces el email debería ser “@google.com” y no “@donitas.com” o cualquier otro.

Para comprobar el dominio del correo recibido en caso de que sea sospechoso o al navegar se encuentre un sitio extraño, se puede acceder a https://n9.cl/ye6rm3, una página gratuita de Kaspersky que analiza archivos y URL’s.