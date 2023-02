Cofundador de Apple compara a Elon Musk con Steve Jobs

Steve Wozniak indicó que el actual CEO de Twitter no le inspira confianza aún cuando admira ciertos aspectos de su personalidad. Credit: Mark Reinstein (Photo by Mark Reinstein/Corbis via Getty Images)

El actual CEO de Twitter, Elon Musk, no solo centra sus actividades comerciales en la red social, sino que además es dueño de otras compañías como SpaceX, Tesla, Neuralink, The Boring Company, entre otras en las que tiene otros niveles de participación.

Sin embargo, las inversiones de Musk en tecnología motivaron críticas por parte de otras personalidades reconocidas en el mundo como Bill Gates, quien lo acusó de centrarse en viajes espaciales en lugar de financiar el desarrollo de vacunas. A estas críticas se sumó de forma reciente Steve Wozniak, cofundador de Apple y amigo del antiguo CEO de la empresa, Steve Jobs.

Durante una entrevista, Wozniak indicó que ambos empresarios, tanto Musk como Jobs tienen aspectos personales muy similares y que los considera como personas que tienen la capacidad de hacer que otras los vean como gente importante. “Quieren ser líderes y que las personas los sigan”, afirmó.

Sin embargo, el cofundador de la empresa de Cupertino también indicó que Jobs y el CEO de Twitter no son similares en lo que respecta a su forma de comunicar pues no considera que Musk sea una persona en la que se pueda confiar por considerarlo como deshonesto, una característica que, según Wozniak, Steve Jobs no tenía cuando estuvo al mando de Apple hasta antes de su fallecimiento en el año 2011.

Steve Wozniak indicó que el actual CEO de Twitter no le inspira confianza aún cuando admira ciertos aspectos de su personalidad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

“Mi vida se ha basado en honestidad total. Todo lo que dices debe ser honesto. No escondes cosas, no inventas cosas para verte mejor y mucha honestidad desaparece cuando ves a Elon Musk y Tesla”, afirmó Wozniak, quien explicó que el dueño de la compañía de automóviles utiliza la deshonestidad como parte de su estrategia para vender productos a las personas que finalmente no terminan de ser lo que promete, sino versiones menos desarrolladas o incompletas.

Luego de criticar la falta de honestidad de Musk con sus clientes y de su forma de promocionar los productos de su compañía, Wozniak indicó que admira ciertos aspectos de Musk, pero no se animó a ser específico en las características positivas del empresario dueño de SpaceX. Sin embargo, sí hizo una precisión relevante pues según él, “Steve Jobs no era deshonesto. Tenía formas de capturar a su público y hacer que lo sigan, pero no faltaba a la verdad”.

El motivo por el que Wozniak llegó a criticar a Musk fue por una serie de promesas incumplidas por el empresario al momento de promocionar los autos inteligentes de Tesla, que tendrían una característica de navegación autónoma avanzada que haría innecesaria la presencia de un conductor en el vehículo.

Aún cuando dedicó un momento de su aparición pública en la televisión de Estados Unidos para reconocer el esfuerzo de Musk para acelerar la transición hacia los vehículos eléctricos, Wozniak también afirmó que Tesla le había “robado” dinero pues al adquirir uno de esos vehículos, este no funcionaba de la forma que el empresario lo había indicado.

La página web del Cybertruck de Tesla permite a los usuarios realizar reservas de los vehículos pese a que aún no se anunció una fecha de lanzamiento oficial. (Captura)

En ese mismo sentido, el Cybertruck de Tesla también sería uno de los casos de deshonestidad de Musk pues desde hace un par de años la compañía automotriz está retrasando su proceso de fabricación y disponibilidad en el mercado.

Este vehículo, que a diferencia de otros modelos de la compañía, es una camioneta pick-up eléctrica, ha sido anunciada y promocionada por el empresario desde el año 2019 y hasta el día de hoy las personas pueden hacer una reserva aún cuando no se ha anunciado oficialmente una fecha de lanzamiento.