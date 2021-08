Apple prohíbe Unjected, el “Tinder” de las personas antivacunas

Stuttgart, 03/04/2021.- Protestas contra las vacunas y el uso del tapabocas en Alemania. EFE/EPA/SASCHA STEINBACH

Si una persona escribe “covid-19” en el buscador de Google, en menos de un segundo le aparecerán al menos unos 4.360 millones de resultados, entre noticias, recomendaciones, datos y otro tipo de información que se puede tomar como relevante o no .

Esta búsqueda demuestra que la pandemia por el nuevo coronavirus es, sin duda alguna, uno de los temas sobre el que más se ha hablado en el último año y medio, teniendo en cuenta la crisis económica, social y sanitaria derivada de esta enfermedad. Sin embargo, entre el sinfín de conversaciones que surgen sobre este virus ha surgido un debate que ha polarizado al mundo: las vacunas.

En todo el planeta existen cientos de miles de personas que consideran que la vacuna contra el covid-19, sea cual sea su laboratorio, podría traer efectos nefastos, tanto para la salud de las personas como para su seguridad. No es raro leer en redes sociales opiniones como “las vacunas matan”, “con las vacunas nos quieren controlar” o “las vacunas tienen chips 5G”, provenientes de personas que se autodenominan como “antivacunas”.

Sin embargo, este aún es un grupo reducido que se ha visto en constante conflicto con el resto de la humanidad, por lo que han optado por herramientas que les permitan unirse y hablar de forma abierta y concisa sobre su rechazo a las inoculaciones, especialmente a esta del covid-19.

Ejemplo de esto es la creación de Unjected, una app que al estilo de Tinder promete crear “match” entre personas cuya gran característica en común es no estar vacunadas. Por medio de esta aplicación, muchos antivacunas lograron conectar con gente que piensa similar a ellos, ya sea para hablar sobre su rechazo a las vacunas o para entablar una relación social o romántica en medio de la pandemia.

FOTO DE ARCHIVO: Frascos vacíos de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V (Gam-COVID-Vac) son retratados en el hospital San Martín, en la ciudad de La Plata, Argentina 21 enero, 2021. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo/File Photo

“Adiós, Unjected”

Aunque en sus inicios esta aplicación servía precisamente como una sala de chat para conocer a nuevas personas, con el paso de las semanas se fue tornando un poco más política, alcanzando un pico en el que las conversaciones dentro de la plataforma solo tenían un tema de debate: el odio a las vacunas y por qué supuestamente es una mala idea su aplicación.

Al ver esto, Apple tomó una decisión radical en las últimas horas: eliminar la aplicación de su tienda virtual (App Store), argumentando que los usuarios de esta se refieren “de manera inapropiada a la pandemia de covid-19”.

Por su parte, Google también decidió ponerle atención a Unjected, y aunque no fue tan radical como Apple, permitió que la aplicación se mantuviera en la Play Store de Android, siempre y cuando eliminaran el “feed social” que contuviera fake news relacionados con las vacunas y la pandemia en sí.

“No somos antivacunas”

En respuesta a lo que consideraron censura por parte de Apple y Google, las dos mujeres creadoras de la app, una fotógrafa y su madre, decidieron salirle al paso a las críticas y asegurar ante los medios de comunicación de Estados Unidos que su plataforma no auspicia un odio generalizado contra las vacunas, sino que defiende el derecho a decidir si recibirla o no.

“Nos etiquetan erróneamente como esta comunidad anti-vax, que no es el caso (...) Simplemente no estamos a favor de la vacunación obligatoria. Simplemente debería ser una elección”, manifestó una de las mujeres en conversación con The New York Post.

De esta forma, los gigantes del internet siguen luchando en contra de la información falsa que gira alrededor de las vacunas y de sus presuntos efectos negativos en la vida social y privada de las personas.

