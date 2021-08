Cómo restablecer un iPhone a su versión de fábrica

La restauración de fábrica permitirá mejorar el rendimiento del iPhone . REUTERS/Tatyana Makeyeva/File Photo

Para nadie es un secreto que los iPhone son uno de los dispositivos móviles mejor valorados, tanto económicamente como en su calidad, debido a las características innovadoras que trae en cada una de sus versiones. Considerado como uno de los primeros smartphones de la historia, este producto de Apple se ha convertido con el paso de los años en un icono de originalidad y eficacia en un celular.

Ahora bien, tal como ocurre con cualquier terminal sea cual sea su sistema operativo o marca, después de un tiempo los iPhone empiezan a mostrar problemas de lentitud, ya sea porque su almacenamiento se ha llenado de forma exponencial o porque simplemente el hardware no puede trabajar con las nuevas actualizaciones de iOS, lo que empieza a ralentizar el dispositivo.

Por esto, cada cierto tiempo se hace importante borrar la memoria caché del celular o eliminar algunos archivos (fotos, videos o documentos) que simplemente ya no son importantes y que lo único que hacen es ocupar espacio valioso en el celular. Ahora bien, en algunos casos estos métodos no son tan efectivos y, aunque mejorar un poco la velocidad y rendimiento del iPhone, no terminan ofreciendo la solución que se esperaba.

En consecuencia, es preferible hacer una restauración del iPhone. Restablecer el celular a su configuración original o de fábrica hará que el dispositivo mejore de forma considerable; en algunos casos, incluso, que se vea y sienta como si fuera otra vez “nuevo”.

No obstante, hay otras personas que, aunque se encuentran satisfechas con el rendimiento de su celular, deciden comprar uno nuevo y regalar o vender el actual, por lo que antes de cederlo prefieren restablecerlo y así eliminar cualquier rastro que inescrupulosos pudiesen usar en su contra.

Sea cual sea la razón, Infobae trae un tutorial para poder restablecer de fábrica cualquier iPhone y así tener un “nuevo” celular.

Antes de comenzar, es importante recordar que se debe tener a la mano el código de acceso del celular para poder quitarle el bloqueo, así como la información y clave de la cuenta en iCloud. También es recomendable realizar una copia de seguridad antes de proseguir, para así asegurarse de que no perderá información relevante en el futuro.

1. Desactive Find My. Ingrese al menú de Configuración y de un toque en la parte superior de la pantalla, justo sobre su nombre de usuario. Se desplegará una nueva lista de opciones en la que deberá localizar la herramienta Find My. Al dar sobre ella, se abrirá una nueva pantalla en la que aparecerá la opción “Buscar mi iPhone”, selecciónela y deshabilite la opción del mismo nombre, además de la de “Buscar mi red”.

2. Desactivar iCloud. Al igual que en el paso anterior, deberá ir a Configuración y después dar un toque en su nombre. En la parte inferior del nuevo menú, aparecerá una opción que dice ID de Apple, junto con una lista de dispositivos en los que tiene abierta su cuenta. Baje un poco más y seleccione Cerrar sesión. Luego deberá ingresar la contraseña de su ID para que la sesión se pueda cerrar de forma definitiva.

3. Restablecer el iPhone. Finalmente es momento de restaurar de fábrica el iPhone, y para esto solo deberá ir a Configuración y localizar en la parte inferior de la pantalla la opción de General. Tras seleccionarla, se desplegará un menú en el que, nuevamente, deberá desplazarse hasta la parte inferior para encontrar el botón de Restablecer. Dé un toque en este y luego en Borrar todo el contenido y la configuración. Tras confirmar en varias ocasiones, el teléfono iniciará por fin el proceso de restauración, ¡y listo!

