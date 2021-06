Cómo saber cuál es la verdadera velocidad de su conexión a internet

De la velocidad depende el óptimo rendimiento que pueda tener el internet en una vivienda.

En un mundo globalizado como el de hoy, tener una conexión a internet lenta es como no tener nada. Siempre será tedioso ver un video a medias mientras se espera que cargue de a poco, pausado y viendo como el almacenamiento en el búfer es casi nulo.

Ahora bien, esa es solo una de las tareas más sencillas en el día a día de cualquier persona que necesite una conexión permanente a la red. Si está trabajando desde su casa debe tener en cuenta revisar el correo electrónico, los archivos que envían a través de WhatsApp, los videos o fotos que llegan a través de WeTransfer y las descargas a realizar de de dicha información. A esto hay que sumarle las clases virtuales de los niños (si es que tiene hijos) o el trabajo de su pareja, quien también requiere de los mismos servicios para cumplir con sus labores profesionales.

Por esto es importante contar con una óptima señal de internet: entre más dispositivos conectados, más será el esfuerzo que hará su conexión y mayores las partes en las que se tendrá que dividir su banda ancha.

¿Cómo ver la conexión a internet?

Para empezar a solucionar el problema de la lentitud del internet en su hogar, lo primero que hay que saber es la verdadera velocidad que está registrando su conexión en ese momento.

Para esto solo hay que ejecutar una de las tantas pruebas de velocidad que ofrecen diversos sitios en la web. Algunos de los mejores servicios son los de Speedtest.net, Fast.com o CloudFlare.

También podría descargar e instalar alguna aplicación, aunque esta sería una tarea innecesaria teniendo en cuenta que desde el navegador se puede obtener un resultado confiable.

Lo recomendable es que ejecute la prueba, sea cual sea, varias veces, para así obtener un promedio de velocidad y no confiar solamente en el primer test que realice. Recuerde que esto no tomará más de un minuto por intento, por lo que llevar un registro de varias pruebas no es una pérdida de tiempo; por el contrario, es una forma de llegar más rápido a una solución.

Una trabajadora de una compañía de telecomunicaxciones hace pruebas de velocidad de internet de su móvil utilizando una red experimental 5G en Santiago, Chile. Marzo 19, 2021. REUTERS/Ivan Alvarado

¿Cuál es la mejor conexión a internet para su hogar?

Ya sabiendo la verdadera velocidad de su internet, podrá distinguir si lo que tiene es suficiente para los equipos que se encuentran conectados, o por el contrario se queda corto para que la conexión corra de forma óptima en cada uno de ellos.

En caso de que sea lo primero, lo mejor es revisar detalles como la edad del módem o pedir un servicio técnico especializado a su proveedor de internet. Si es lo segundo, lo ideal es contratar un servicio con más megas que garantice una mayor velocidad en su hogar.

Para conocer esta información, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC por sus siglas en inglés), discriminó la conexión necesaria a internet en tres casos: básica, media y avanzada.

El servicio básico se recomienda para personas que requieran un uso ligero del internet como la navegación normal, la revisión del correo electrónico o una videollamada; pero en la mayoría de los casos nunca todo a la vez.

Este segundo escalón sirve para hasta tres dispositivos conectados a la vez con un uso que oscile entre lo medio y lo alto.

Finalmente, la conexión a internet avanzada es recomendada si en el hogar habrá cuatro o más dispositivos que requerirán del servicio al mismo tiempo y para tareas de uso medio o superior.

SEGUIR LEYENDO