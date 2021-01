Respecto de la batería, presenta una mejora en comparación con el modelo anterior, con 2800mAh, no tiene carga inalámbrica, pero sí ranura para tarjeta sim (el anterior modelo no lo traía, solo para eSim). Tiene Android 10 (y luego migrará al 11), es NFC, tiene Bluetooth 5.1, 8 GB de RAM, puerto USB-C y 256 GB de almacenamiento. No cuenta con minijack, pero incluye un adaptador.