1. No compartir contraseñas. “Parecería obvio, pero nunca compartir información con extraños. Es muy fácil crear un perfil falso o suplantar la identidad de alguien. No podemos confiar en una imagen o video, ya que estos son fácilmente editables y nos pueden hacer creer que es una persona cuando en realidad no lo es”, subraya Martín Oettel, consultor en ciberseguridad y fundador de Pasando Data. A continuación otras sugerencias que recomienda tener en cuenta: