Esta medida de seguridad cobra especial importancia en aquellas plataformas donde tengas cargados datos de tu tarjeta de crédito. La mayoría ofrece la opción de activar el segundo factor de autenticación. Si estás usando alguna plataforma donde tengas cargados datos sensibles, como información de tu tarjeta y ves que no cuenta con esta medida de seguridad, podrías contactarte con el soporte técnico de esa plataforma para que te expliquen de qué manera están cuidando tu información o bien podrías, directamente, optar por borrar esa información sensible o dejar de utilizar por completo el servicio, si sentís que no te ofrece suficiente medidas de seguridad.