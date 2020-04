“En una radiografía, de placa simple decimos que es normal, no concluyente (que no define sí o no) o bien puede darse un tercer caso donde identificamos un patrón que puede corresponder a una neumonía. Dentro de esa neumonía hay un patrón que es bastante frecuente en el Covid 19 que son opacidades, como un patrón algodonoso, redondeada y de distribución bilateral”, subrayó Eyheremendy.