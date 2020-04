Si bien Zoom afirma en su sitio web que puede “asegurar una reunión con cifrado de extremo a extremo”, la compañía se vio obligada a admitir que en realidad esto no es así. “No es posible habilitar el cifrado E2E para las reuniones de video de Zoom”, dijo un vocero de la compañía en un comunicado enviado al sitio The Intercept, después de que la publicación revelara que Zoom en realidad está usando cifrado TLS y no de extremo a extremo.