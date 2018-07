-Me pone muy nervioso cuando planteamos que los medios deberían decirle a los gobiernos que regulen tal o cual cosa, me pone muy nervioso porque eso va para los dos lados. Así que diría que no, no deberíamos decirle al gobierno que regule. Si el gobierno decide regular entonces hay un punto legítimo. En Europa ahora, por ejemplo, la gente sabe de la GDPR, la nueva regulación de protección de datos que acaba de entrar en vigencia. Si bien no está dirigida a las plataformas puntualmente muchas disposiciones va en ese sentido porque ellas recopilan gran cantidad de datos. Muchos medios hicieron lobby para que esta norma saliera pensando que iba a dañar a las plataformas pero en realidad está haciendo lo contrario: daña a la competencia y no a las plataformas gigantes como Google y Facebook, porque ellos tienen miles de millones de dólares y pueden bancar la regulaciones y los pequeños son los que no pueden. Por eso me preocupa cuando los medios hacen lobby para que los gobiernos regulen, porque hay consecuencias que no se pueden prever y mucha veces se terminan empoderando a los jugadores que se quieren debilitar.