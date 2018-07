-Los medios van hacia ahí pero no estoy seguro de que eso funcione porque es imposible ser genial en todo. Uno puede ser un gran escritor, periodista, saber crear una prosa divina pero hacer buenos videos requiere otro tipo de habilidades que son distintas a las que se requiere de un redactor. No es lo mismo, como muchos editores creen. No es fácil escribir, hacer un video, editarlo y subirlo. No funciona así. Y de este modo no se produce buen contenido. Se ve que mucho de esto está ocurriendo, sobre todo en el caso de los periodistas más jóvenes, a los que se les pide que hagan de todo. Creo que, al final de cuentas, con ese modelo no se produce buen contenido, ni de calidad, ni interesante y ni siquiera es material que la gente vea tan valioso como para pagar por eso. A la larga, eso no va a funcionar y se va a tender a la especialización.