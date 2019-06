No resulta fácil hablar de un tema así, sin embargo el actor lo enfrenta con total calma y profundidad: "Yo estoy agradecido a la vida de que me haya pasado esto. Pude frenar la locura en la que estaba viviendo, persiguiendo siempre una zanahoria que nunca se alcanza. Antes de aquel episodio descuidaba mucho a mi familia y todo era laburo y laburo. Llegó un punto en el que la vida me dijo que había que parar", relata. El descubrimiento de la estigmatización que sufren quienes padecen enfermedades mentales lo hizo reflexionar y hace un tiempo dedica una parte de su vida a hablar sobre el tema y a estimular una mirada distinta sobre "la locura" y el sufrimiento de los afectados y sus seres queridos.