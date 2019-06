Clara tiene claro que el programa tiene cada vez más éxito y más audiencia porque las cosas empeoraron: "Pasan las décadas, pasan los gobiernos pero las cosas no mejoran. La seguridad social no es pertenencia de un presidente ni de una gestión de gobierno sino que es de todos. Pero al no encontrarse una solución al tema de los jubilados el problema se fue agravando cada vez más", sostiene la comunicadora.