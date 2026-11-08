Crimen y Justicia

Declararon inimputable al hombre acusado de intentar raptar a una nena de una escuela de Ushuaia

El acusado fue sobreseido luego de haber sido sometido a una pericia forense. Tras detectarse que sufría un padecimiento mental que representaría un peligro para si mismo y terceros, ordenaron que sea internado

Una persona con el rostro difuminado patea la puerta de cristal de un local comercial con una calle y autos al fondo
El momento en el que el hombre rompió una de las puertas de la escuela
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Luego de que se activaran las alarmas por el intento de rapto de una nena de 12 años de una escuela de Ushuaia, la Justicia de Tierra del Fuego declaró inimputable F. A. R. (22) y ordenó su internación inmediata. Además del intento de secuestro, el acusado quedó vinculado a otras dos causas por presunto grooming y amenazas.

En medio de la investigación, el Juzgado de Instrucción Nº 3 del Distrito Judicial Sur unificó los tres expedientes a pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), al considerar que los hechos guardaban relación entre sí. Y, pese a que se consideró acreditada la autoría del hombre, las pericias determinaron que no se encontraba en condiciones de afrontar un proceso judicial.

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El informe estableció que el hombre atravesaba un padecimiento de salud mental que, al momento de los hechos, le impedía comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones. Por ese motivo, el juzgado dictó su sobreseimiento conforme al artículo 34, inciso 1, del Código Penal.

De la misma manera, la resolución dispuso que el hombre permanezca internado en el Servicio de Salud Mental del Hospital Regional Ushuaia, bajo custodia policial. La medida obtuvo un carácter de urgencia, debido a que los informes forenses señalaron que existe un riesgo cierto e inminente tanto para él como para terceras personas.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El acusado deberá permanecer internado en el área de Salud Mental hasta que le den el alta médica

La internación se mantendrá hasta que el psiquiatra forense disponga el alta. Durante ese período, el hombre quedará a disposición del Juzgado de Ejecución, encargado de supervisar las medidas de seguridad. También tomaron intervención el Juzgado de Familia y Minoridad Nº2, la Defensoría Pública y la Asesoría de Incapaces.

No obstante, el juzgado remarcó que estaba comprobada la existencia de los hechos y que el hombre fue su autor. Según la información obtenida por NotiTDF, las conductas fueron calificadas como grooming, amenazas, tentativa de rapto, daños y amenazas coactivas, en un contexto de violencia de género.

Uno de los expedientes se inició por una denuncia del padre de la menor, a partir de un presunto caso de grooming, es decir, acoso sexual a menores mediante plataformas digitales. Mientras tanto, la segunda causa refiere a amenazas enviadas a un grupo de WhatsApp integrado por estudiantes de primer año de un colegio de la ciudad.

En el caso del tercer legajo, este se abrió luego del episodio ocurrido el 2 de noviembre, cuando el investigado habría intentado llevarse a la estudiante por la fuerza y habría causado daños en la puerta del establecimiento educativo.

Así fue el intento de rapto que dio origen a la investigación

El episodio ocurrió el martes 3 de noviembre, cerca de las 13:40 horas, en las inmediaciones del Colegio Integral de Educación Ushuaia. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el sospechoso había viajado desde Buenos Aires para contactarse con la menor.

Composición de dos tomas de un joven con el rostro difuminado y cadenas al cuello de pie junto a un automóvil policial
El sospechoso había viajado desde Buenos Aires para buscar a la menor

En ese momento, la menor regresaba al establecimiento junto a compañeros luego del almuerzo cuando el hombre se cruzó en su camino, la sujetó del brazo y el hombro e intentó besarla. La víctima logró soltarse luego de que otros estudiantes intervinieran y pidió ayuda.

Un alumno se interpuso entre el joven y la estudiante, mientras otra compañera pidió auxilio a los gritos. Aunque la nena corrió hacia el colegio y se refugió en el interior junto con el resto del grupo, el acusado los siguió e intentó ingresar al establecimiento.

Las autoridades escolares le bloquearon el acceso, pero el joven rompió a patadas una puerta de vidrio de doble hoja y alcanzó a entrar al hall central. De acuerdo con la reconstrucción del caso, allí exigió hablar con el padre de la víctima. Poco después, los efectivos de la Policía provincial llegaron al lugar y concretaron la detención.

La causa se vincula con una denuncia presentada en junio por el padre de la niña ante el Juzgado de Instrucción Nº 3 del Distrito Judicial Sur. Previo al hecho, la familia había alertado sobre mensajes que el ahora detenido enviaba a la menor mediante distintas redes sociales.

La investigación indica que, tras ser bloqueado, el hombre habría utilizado perfiles y números telefónicos diferentes para retomar el contacto. También habría enviado mensajes amenazantes a compañeros de la niña y a integrantes de su familia.

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