Crimen y Justicia

Un hombre roció con alcohol a su pareja y la prendió fuego en Córdoba: la víctima permenace internada

La mujer, de 33 años, fue derivada al Instituto del Quemado de Córdoba tras sufrir lesiones en el rostro, cuello y cuero cabelludo. El detenido dijo que la mujer se provocó las quemaduras ella misma

Valentina Cuello
Una mujer de 33 años permanece internada en el Instituto del Quemado de Córdoba tras sufrir quemaduras en Santa Rosa de Calamuchita
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Una mujer de 33 años se encuentra internada en Córdoba luego de que fuera atacada por su pareja. Según al denuncia, la roció con alcohol y la prendió fuego.

El hecho ocurrió en Santa Rosa de Calamuchita durante la tarde del martes en el barrio Villa Santarelli. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N.º 2 de Río Tercero, dirigida por el fiscal Nicolás Torres, que avanza con la recolección de testimonios y otras medidas para reconstruir la secuencia.

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De acuerdo con la información publicada por Noticias Calamuchita, un vecino alertó sobre la situación tras escuchar gritos provenientes de una casa del barrio. Al aproximarse, encontró al hombre con quemaduras en las manos y el pecho.

En el interior del domicilio vio a la mujer herida. Según los datos iniciales, manifestó que su pareja la habría rociado con alcohol y luego le habría prendido fuego. Esa declaración forma parte de los elementos que analiza la Fiscalía en esta etapa de la investigación.

La víctima habría buscado protegerse bajo la ducha de la vivienda para reducir el efecto de las llamas. Esa acción le permitió pedir auxilio, según la reconstrucción preliminar informada por el medio local. Las circunstancias precisas del hecho, sin embargo, todavía son materia de pesquisa judicial.

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Las quemaduras afectaron el rostro, el cuello y el cuero cabelludo. La víctima recibió atención inicial en el Hospital Regional Eva Perón de la localidad. Sin embargo, por la complejidad de las lesiones, los profesionales dispusieron su traslado al Instituto del Quemado, donde permanece bajo atención médica.

El hombre de 27 años, por su parte, fue imputado y detenido por decisión de la fiscalía de Río Tercero.

La Fiscalía de Río Tercero imputó y detuvo a un hombre de 27 años por el ataque con fuego investigado en barrio Villa Santarelli.
La Fiscalía de Río Tercero imputó y detuvo a un hombre de 27 años por el ataque con fuego investigado en barrio Villa Santarelli.

Sobre el hecho, el detenido dio una explicación distinta a la que expuso la mujer. Según esa versión, afirmó que ella se habría provocado las quemaduras y que él intervino con la intención de impedir que se lastimara.

La fiscalía tomó declaraciones a los vecinos que intervinieron tras escuchar los pedidos de auxilio. Sus testimonios pueden aportar información sobre lo que ocurrió antes y después del incendio, las condiciones en las que fue hallada la pareja y las acciones de asistencia realizadas en el lugar.

También se espera que los investigadores incorporen informes médicos para establecer el tipo, alcance y evolución de las lesiones. Estos documentos pueden resultar relevantes tanto para determinar la mecánica del hecho como para definir el encuadre judicial de la acusación.

La causa permanece en etapa inicial y las autoridades no informaron si se realizaron peritajes dentro de la vivienda de barrio Villa Santarelli. Tampoco se conocieron detalles sobre antecedentes de denuncias previas vinculadas con la pareja.

Mientras la mujer continúa internada, la investigación judicial sigue abierta. La Fiscalía de Río Tercero busca reconstruir las circunstancias del ataque a partir de los testimonios, las pericias que disponga y la información médica incorporada al expediente.

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