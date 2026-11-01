Crimen y Justicia

La Policía de la Ciudad detuvo a un colombiano cuando intentaba robar un auto: tenía una alerta roja de Interpol

El hombre, que usaba una identidad falsa, fue identificado en el barrio de Villa Crespo tras un operativo por el robo de objetos de vehículos y tenía un pedido de búsqueda por homicidio en su país

Efectivos de la Policía de la Ciudad trasladan al detenido, que contaba con una alerta roja de Interpol
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Un ciudadano colombiano de 45 años, buscado por la Justicia de su país, fue arrestado en el barrio de Villa Crespo después de que la Policía de la Ciudad detectara que había dado una identidad falsa durante un operativo por robo de objetos de autos. Sobre el hombre pesaba una alerta roja de Interpol por una causa que incluye homicidio y delitos con armas de fuego en Colombia.

El procedimiento comenzó el viernes 30 de octubre, alrededor de las 17, en la avenida Scalabrini Ortiz al 500. Agentes de la División Investigaciones Comuna 14 advirtieron movimientos que consideraron sospechosos de dos hombres entre los vehículos estacionados.

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Dos fotografías yuxtapuestas de agentes policiales de espaldas que sujetan a dos personas con los rostros difuminados frente a una persiana
Efectivos de la Policía de la Ciudad custodian a dos hombres detenidos en el barrio de Villa Crespo, uno de los cuales registraba pedido de captura de Interpol.

Según informaron fuentes del caso, los policías vieron a los sospechosos con auriculares, haciéndose señas y observando el interior de los autos. Luego se separaron y caminaron por veredas distintas, por lo que se pidió apoyo para interceptarlos.

Anteojos de sol, auriculares, perfume, tarjeta SUBE, batería portátil, un guante y un libro ordenados sobre un sobre de papel y un piso embaldosado
La investigación se inició tras detectar movimientos sospechosos entre autos estacionados en Villa Crespo.

Uno de ellos fue detenido con una mochila. El otro, de 54 años, fue localizado en el cruce de la avenida Scalabrini Ortiz y Aguirre. Durante las requisas, los efectivos hallaron una tablet y otros dispositivos electrónicos.

La propietaria de la tablet, una argentina de 26 años, fue contactada por los agentes y confirmó que el equipo había sido sustraído del interior de su vehículo. También se secuestró una mochila con otros elementos y ambos hombres quedaron detenidos por el hecho.

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Un teléfono móvil con el vidrio de la pantalla roto junto a una bandeja de tarjeta SIM sobre una superficie de color marrón
Durante el operativo, los agentes recuperaron una tablet denunciada como robada de un vehículo.

Al consultar los antecedentes del hombre de 45 años, la División Interpol detectó que el nombre aportado, Jhon Freddy Cardenas Castoblanco, no era el verdadero. La verificación permitió establecer que se trataba de Edwin Alfredo López Casteblanco, ciudadano colombiano.

La consulta confirmó además una notificación roja vigente de Interpol, emitida a pedido del Juzgado Penal Municipal de Garantías N.º 79 de Bogotá, Colombia. El requerimiento está vinculado a una causa por lesiones con resultado de muerte, homicidio o asesinato y delitos relacionados con armas de fuego y municiones.

La causa por el procedimiento en Buenos Aires quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 15, con intervención de la Secretaría N.º 146, a cargo de la jueza Karina Zucconi. El tribunal ordenó la detención de los dos imputados y las medidas de rigor.

Un auricular inalámbrico de color plateado con almohadilla negra y la letra R marcada, colocado sobre una base beige
El ciudadano colombiano habría utilizado una identidad falsa para ocultar su pedido de captura internacional.

A mediados del mes pasado, tres ciudadanos colombianos —dos hombres de 60 y 20 años, y una mujer de 37— fueron detenidos en el barrio porteño de Mataderos tras ser sorprendidos cuando presuntamente intentaban robar las pertenencias de una conductora que acababa de estacionar su Mercedes-Benz A200.

El procedimiento se inició durante tareas preventivas de la División Investigaciones Comunales 9, cuyos agentes advirtieron que un Chevrolet Corsa circulaba lentamente por la avenida Juan Bautista Alberdi detrás del vehículo de la víctima.

Según la reconstrucción policial, la mujer buscaba estacionamiento y los ocupantes del Corsa la siguieron hasta que descendió y se alejó. Entonces, los tres sospechosos bajaron del automóvil y se acercaron al Mercedes-Benz para forzarlo.

Una tarjeta plástica SUBE de color azul con el número difuminado, apoyada sobre cartón junto a un objeto de cuero negro
La Policía de la Ciudad interceptó a los dos sospechosos en avenida Scalabrini Ortiz y Aguirre.

Los efectivos, que habían observado la maniobra, intervinieron antes de que el delito se consumara y arrestaron a los acusados.

En la requisa secuestraron un equipo de comunicación de frecuencia, tres teléfonos celulares, una mochila y una cartera. Los investigadores deberán establecer la función y eventual uso del dispositivo.

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