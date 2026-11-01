Atropellaron a un hombre en silla de ruedas en La Plata y buscan al responsable

(X: @hechosanderecho)

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Un hombre de 43 años que se desplazaba en silla de ruedas resultó herido luego de que un automóvil lo embistiera el viernes por la noche en La Plata. El hecho ocurrió en la intersección de las calles 13 y 84, donde la víctima quedó tendida sobre el asfalto y recibió asistencia médica antes de ser trasladada al Hospital Rossi.

La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 14, que dispuso una serie de medidas para establecer cómo se produjo el siniestro vial y determinar las responsabilidades correspondientes. La causa fue caratulada de manera provisoria como lesiones culposas.

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De todos modos, aclararon que la figura legal podrá ser revisada a medida que avance el expediente y se incorporen los resultados de las pericias, los informes médicos y los testimonios que eventualmente se recaben.

La intervención policial se inició a partir de un llamado al 911 que advertía sobre la presencia de una persona que circulaba en silla de ruedas por ese sector de la ciudad. De acuerdo con la alerta, la situación podía representar un riesgo tanto para el hombre como para los conductores que transitaban por la zona.

La zona en donde ocurrió el accidente

A partir de esa comunicación, los efectivos de la comisaría Octava se dirigieron a la esquina de 13 y 84. Sin embargo, al llegar al lugar, los agentes encontraron una situación diferente a la que había sido reportada inicialmente: el hombre ya se encontraba caído sobre la calzada tras haber sido embestido por un vehículo.

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Según la información obtenida por el medio platense 0221, las primeras actuaciones indicaron que la víctima presentaba un leve sangrado en la boca como consecuencia del impacto. Ante ese cuadro, el personal policial solicitó la presencia de una ambulancia del SAME, mientras se adoptaban medidas para ordenar la circulación vehicular en el cruce.

El operativo incluyó un corte preventivo de las calles cercanas al lugar del hecho. La medida buscó resguardar la seguridad del hombre herido, a la vez que permitió el trabajo de los equipos de emergencia y la preservación de la escena para las posteriores pericias.

Minutos después del aviso, una ambulancia acudió a la intersección donde ocurrió el accidente. Los profesionales médicos asistieron al hombre de 43 años en el lugar y luego resolvieron su traslado al Hospital Rossi.

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El momento previo al accidente

Por el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre el estado de salud posterior de la víctima ni sobre la gravedad de las lesiones que pudo haber sufrido. Tampoco trascendieron datos sobre la identidad del conductor involucrado en el episodio.

No obstante, los investigadores están enfocados en reconstruir la secuencia previa al impacto y establecer en qué circunstancias la persona que se movilizaba en silla de ruedas terminó sobre el asfalto. Por esto, será relevante determinar la visibilidad en la zona al momento del hecho, la circulación vehicular en la esquina y el recorrido que realizaba la víctima antes del choque.

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Para esto, la UFI Nº 14 ordenó una serie de medidas que permitirán obtener elementos para establecer la mecánica del hecho, entre ellos las marcas que pudieran haber quedado en el pavimento y otros indicios útiles para la causa. También será necesario establecer si la víctima cruzaba la calle, circulaba por la calzada o estaba detenida cuando se produjo el impacto.

De la misma manera, deberán precisar si el conductor advirtió la presencia del hombre en silla de ruedas, cuál era la velocidad de circulación del vehículo y si las condiciones del entorno tuvieron incidencia en el episodio.

Finalmente, la Fiscalía dispuso el secuestro del vehículo que habría participado del siniestro. Una vez que sea localizado, el auto quedará a disposición de la investigación, que podrá requerir revisiones técnicas y otros análisis para determinar si existen elementos que aporten información sobre el momento de la colisión.

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