Crimen y Justicia

La Plata: un automovilista chocó de atrás a un hombre en silla de ruedas

Ocurrió durante la noche del viernes en el cruce de las calles 13 y 84. La víctima, de 43 años, fue derivada por el SAME al Hospital Rossi. La Fiscalía ordenó el secuestró del vehículo involucrado. El video del impacto

Una cámara de seguridad captó el momento en que un automovilista chocó a un hombre en silla de ruedas en la ciudad de La Plata
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Un hombre de 43 años que se desplazaba en silla de ruedas fue atropellado por un auto en la esquina de las calles 13 y 84 de la ciudad de La Plata.

El violento hecho, ocurrido este viernes por la noche, derivó en la intervención del SAME, que trasladó al herido al Hospital Rossi, donde aún permanece internado.

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Los efectivos de la Comisaría 8° llegaron al cruce cerca de las 20.30 y encontraron a la víctima tendida sobre el asfalto. El hombre presentaba un “leve sangrado en la boca”, según informó el diario platense El Día.

La Plata: un automovilista atropelló a un hombre en silla de ruedas
Paso a paso, la secuencia del incidente en La Plata: el hombre en silla de ruedas salió despedido luego del impacto (Captura de video)

Hasta el momento no trascendió el diagnóstico del paciente ni se informó si el conductor permaneció en el lugar después del choque. Tampoco se confirmó públicamente si ya fue identificado.

La causa, que fue caratulada como lesiones culposas, quedó bajo la órbita de la UFI N° 14. La Fiscalía ordenó peritajes en el lugar y el secuestro del vehículo para reconstruir la mecánica del choque, informó 0221.com.ar.

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Las lesiones culposas comprenden los daños provocados por imprudencia, negligencia, impericia o incumplimiento de reglamentos. El Código Penal de la Nación contempla para estos hechos una pena de prisión de un mes a tres años, además de una posible inhabilitación especial de uno a cuatro años.

Casi un mes atrás, un hombre de Misiones fue atropellado en silla de ruedas y murió

Plácido Facundo Martínez, un hombre en silla de ruedas que pedía dinero, murió atropellado por un automóvil blanco la noche del miércoles 7 de octubre en el centro de Posadas, Misiones. El conductor no frenó, no lo asistió y huyó; la investigación busca establecer su paradero después de detectar que la matrícula del vehículo correspondería a Paraguay.

La patente extranjera constituye por ahora una línea de trabajo: no confirma la nacionalidad de quien manejaba ni que el automóvil haya cruzado la frontera después del impacto. Tampoco había información oficial sobre la localización o el secuestro del vehículo.

Plácido Facundo Martínez pedía dinero en la intersección de las avenidas Marconi y Mariano Moreno cuando un automóvil blanco lo embistió, el conductor aceleró y se fue sin prestar auxilio, y agentes de Inteligencia de Frontera trabajan junto a la Policía Nacional paraguaya para dar con el acusado

El atropellamiento ocurrió cerca de las 20 horas en la intersección de las avenidas Marconi y Mariano Moreno, una zona de alta circulación de la capital misionera. Por motivos que aún se investigan, el automóvil embistió a Martínez y aceleró para abandonar el lugar.

Las cámaras y la patente que llevó la búsqueda hasta Paraguay

Los agentes de la Comisaría Cuarta, dependiente de la Unidad Regional I de la Policía de Misiones, acudieron tras un llamado al sistema de emergencias 911. Encontraron a Martínez tendido sobre la calzada y sin signos vitales.

El médico policial constató múltiples lesiones y una fractura durante la revisión del cuerpo y ordenó la realización de una autopsia médico-legal.

El hombre fue arrollado y el conductor del auto se fugó
El hombre fue arrollado y el conductor del auto se fugó

La identidad de la víctima se confirmó más tarde, cuando una mujer se presentó ante los investigadores, afirmó que era su padre y entregó la documentación correspondiente. Hasta entonces, el hombre hallado muerto sobre la avenida Marconi no había sido identificado formalmente.

Las imágenes del sistema de videovigilancia permitieron reconstruir parte de la secuencia. Los peritos del Centro Integral de Operaciones 911 detectaron el mismo automóvil blanco al pasar por la intersección minutos antes del choque y lo individualizaron mediante su matrícula.

Los investigadores continúan revisando grabaciones previas al atropellamiento y recaban testimonios de posibles testigos para determinar las circunstancias exactas en las que Martínez fue embestido.

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