Iba a hacer trámites, delincuentes lo redujeron de un golpe y se llevaron todo su dinero en Jujuy

La zona donde ocurrió el robo

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Un hombre fue víctima de un asalto con amenazas de muerte y el robo de $ 800.000 en la ciudad de Palpalá, povincia de Jujuy, luego de que dos personas lo interceptaran mientras se dirigía a realizar trámites personales.

El ataque ocurrió en la calle Estanislao López, en el barrio Canal de Beagle, cerca de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “General Savio”.

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De acuerdo con lo informado por el portal Jujuy al Momento, el hecho se produjo cuando el damnificado caminaba por la calle en dirección al establecimiento educativo. Llevaba consigo una suma de $ 800.000 en efectivo, destinada, de acuerdo con la información aportada, a la realización de distintos trámites personales.

En esas circunstancias, fue abordado de manera repentina por un sujeto. El atacante le propinó un golpe de puño en el rostro, una acción que provocó que perdiera estabilidad y cayera sobre la calzada. La víctima no pudo continuar su marcha ni alejarse del lugar antes de que interviniera una segunda persona, que utilizó un arma blanca para amenazar de muerte al peatón.

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El cuchillo fue colocado a la altura del cuello de la víctima. Bajo esa intimidación, los agresores exigieron la entrega de los objetos que llevaba y del efectivo que transportaba.

El hombre se presentó en la Seccional Nº 23, donde formalizó la denuncia por el robo. Allí brindó una descripción física de las dos personas señaladas como responsables del ataque.

La intervención judicial deberá determinar la identidad de los dos sospechosos, reconstruir el recorrido que siguieron tras la fuga y reunir los elementos que permitan avanzar con la causa. La denuncia de la víctima sitúa el ataque en una zona próxima a la institución educativa y señala como vía de escape el sector del hospital local.

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El asalto en Palpalá ocurrió en las inmediaciones de la Escuela de Educación Técnica General Savio, donde un atacante amenazó a la víctima con un arma blanca en el cuello. (Policía Provincia de Jujuy)

Horas antes, un jubilado fue víctima de un robo de $350.000 tras retirar su dinero de una sucursal del Banco Provincia en el centro de La Plata, provincia de Buenos Aires. Dos hombres lo interceptaron cuando caminaba por las inmediaciones de la entidad, lo amenazaron por la espalda y huyeron con el efectivo.

El episodio ocurrió el martes cerca de las 10.20, en una zona de circulación bancaria sobre la Avenida 7, entre las calles 53 y 54. La víctima acababa de cobrar el dinero correspondiente a su jubilación y se había retirado de la sucursal cuando fue abordada por los sospechosos.

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Según la denuncia, los autores actuaron sin exhibir un arma, aunque uno de ellos le apoyó un objeto en la espalda al hombre. El jubilado interpretó que podía tratarse de un arma de fuego y entregó el dinero ante la amenaza.

“Dame toda la plata”, le dijeron los asaltantes, de acuerdo con lo relatado por el jubilado en la denuncia. Frente a esa situación, el hombre entregó los $350.000 que acababa de retirar y los agresores escaparon sin que se registraran enfrentamientos ni lesiones informadas.

Según informó el portal 0221, después de quedarse con el dinero, los dos hombres huyeron por la calle 54 en dirección a 8, según pudo observar la víctima. El jubilado alcanzó a aportar una descripción de la ropa que utilizaban, un dato que podría servir para orientar la búsqueda de los responsables.

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Uno de los presuntos autores llevaba una remera roja y pantalón de jean. El segundo vestía una campera negra con capucha y un pantalón deportivo azul y blanco. Por el momento, no se difundieron identidades ni se informó sobre detenciones vinculadas al robo en La Plata.

La pesquisa deberá identificar a los autores y reconstruir sus movimientos previos y posteriores al ataque. Entre los puntos a esclarecer está la posibilidad de que los delincuentes hayan contado con información sobre el cobro, aunque hasta el momento no se informó que exista una prueba que confirme esa hipótesis.