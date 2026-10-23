Crimen y Justicia

Iba a hacer trámites, delincuentes lo redujeron de un golpe y se llevaron todo su dinero en Jujuy

Dos sospechosos interceptaron al peatón cerca de una escuela técnica en la localidad de Palpalá. Portaba 800 mil pesos

Vista de una calle pavimentada con el nombre Pedro Aramburu impreso en el suelo, con automóviles, motocicletas estacionadas, postes y árboles
La zona donde ocurrió el robo
Guardar

Un hombre fue víctima de un asalto con amenazas de muerte y el robo de $ 800.000 en la ciudad de Palpalá, povincia de Jujuy, luego de que dos personas lo interceptaran mientras se dirigía a realizar trámites personales.

El ataque ocurrió en la calle Estanislao López, en el barrio Canal de Beagle, cerca de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “General Savio”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por el portal Jujuy al Momento, el hecho se produjo cuando el damnificado caminaba por la calle en dirección al establecimiento educativo. Llevaba consigo una suma de $ 800.000 en efectivo, destinada, de acuerdo con la información aportada, a la realización de distintos trámites personales.

En esas circunstancias, fue abordado de manera repentina por un sujeto. El atacante le propinó un golpe de puño en el rostro, una acción que provocó que perdiera estabilidad y cayera sobre la calzada. La víctima no pudo continuar su marcha ni alejarse del lugar antes de que interviniera una segunda persona, que utilizó un arma blanca para amenazar de muerte al peatón.

PUBLICIDAD

El cuchillo fue colocado a la altura del cuello de la víctima. Bajo esa intimidación, los agresores exigieron la entrega de los objetos que llevaba y del efectivo que transportaba.

El hombre se presentó en la Seccional Nº 23, donde formalizó la denuncia por el robo. Allí brindó una descripción física de las dos personas señaladas como responsables del ataque.

La intervención judicial deberá determinar la identidad de los dos sospechosos, reconstruir el recorrido que siguieron tras la fuga y reunir los elementos que permitan avanzar con la causa. La denuncia de la víctima sitúa el ataque en una zona próxima a la institución educativa y señala como vía de escape el sector del hospital local.

Un patrullero de la Policía de Jujuy con balizas encendidas estacionado frente a un edificio de departamentos por la noche
El asalto en Palpalá ocurrió en las inmediaciones de la Escuela de Educación Técnica General Savio, donde un atacante amenazó a la víctima con un arma blanca en el cuello. (Policía Provincia de Jujuy)

Horas antes, un jubilado fue víctima de un robo de $350.000 tras retirar su dinero de una sucursal del Banco Provincia en el centro de La Plata, provincia de Buenos Aires. Dos hombres lo interceptaron cuando caminaba por las inmediaciones de la entidad, lo amenazaron por la espalda y huyeron con el efectivo.

El episodio ocurrió el martes cerca de las 10.20, en una zona de circulación bancaria sobre la Avenida 7, entre las calles 53 y 54. La víctima acababa de cobrar el dinero correspondiente a su jubilación y se había retirado de la sucursal cuando fue abordada por los sospechosos.

Según la denuncia, los autores actuaron sin exhibir un arma, aunque uno de ellos le apoyó un objeto en la espalda al hombre. El jubilado interpretó que podía tratarse de un arma de fuego y entregó el dinero ante la amenaza.

Dame toda la plata”, le dijeron los asaltantes, de acuerdo con lo relatado por el jubilado en la denuncia. Frente a esa situación, el hombre entregó los $350.000 que acababa de retirar y los agresores escaparon sin que se registraran enfrentamientos ni lesiones informadas.

Según informó el portal 0221, después de quedarse con el dinero, los dos hombres huyeron por la calle 54 en dirección a 8, según pudo observar la víctima. El jubilado alcanzó a aportar una descripción de la ropa que utilizaban, un dato que podría servir para orientar la búsqueda de los responsables.

Uno de los presuntos autores llevaba una remera roja y pantalón de jean. El segundo vestía una campera negra con capucha y un pantalón deportivo azul y blanco. Por el momento, no se difundieron identidades ni se informó sobre detenciones vinculadas al robo en La Plata.

La pesquisa deberá identificar a los autores y reconstruir sus movimientos previos y posteriores al ataque. Entre los puntos a esclarecer está la posibilidad de que los delincuentes hayan contado con información sobre el cobro, aunque hasta el momento no se informó que exista una prueba que confirme esa hipótesis.

Temas Relacionados

JujuyLa PlataAtaque armadoArma blanca

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cayó un hombre en Bahía Blanca que estaba prófugo desde el año pasado por abusar de una menor

La DDI arrestó al acusado, de 51 años, en la vía pública luego de que montara una vigilancia encubierta en el sector de Villa Caracol

Cayó un hombre en Bahía Blanca que estaba prófugo desde el año pasado por abusar de una menor

Investigan el hallazgo de restos óseos en un contenedor de Mendoza

Un aviso a la Policía derivó en el secuestro de un cráneo, costillas y otras piezas que serán sometidas a peritajes forenses

Investigan el hallazgo de restos óseos en un contenedor de Mendoza

Un joven murió intoxicado en una planta de reciclaje y expuso una presunta red de explotación laboral

Según los estudios médicos, la víctima tenía 122,8 microgramos de plomo por decilitro de sangre, una concentración cuatro veces superior al máximo permitido para una persona expuesta laboralmente a ese metal

Un joven murió intoxicado en una planta de reciclaje y expuso una presunta red de explotación laboral

Golpe al microtráfico en Neuquén: secuestraron casi 15 kilos de droga y 57 millones de pesos

Los operativos se desarrollaron en la localidad de Añelo. Los equipos especializados retiraron cocaína, cannabis, municiones y 32 rodados asociados a expedientes penales. Hubo 26 personas con medidas judiciales

Golpe al microtráfico en Neuquén: secuestraron casi 15 kilos de droga y 57 millones de pesos

Maniataron y golpearon a tres adolescentes en una violenta entradera en Santa Clara del Mar

Una vecina escuchó gritos provenientes de la vivienda y alertó a la Policía. Dos de los delincuentes fueron detenidos y otro aún permanece prófugo

Maniataron y golpearon a tres adolescentes en una violenta entradera en Santa Clara del Mar

DEPORTES

Arrojó pirotecnia en un partido de la liga local de Catamarca y le prohibieron el ingreso a las canchas por cuatro años

Arrojó pirotecnia en un partido de la liga local de Catamarca y le prohibieron el ingreso a las canchas por cuatro años

Viene de una familia con tradición política, tiene el apoyo de Raúl Gámez y sueña con ser uno de los presidentes más jóvenes de Vélez

Su hijo estaba acorralado, subió al ring y agredió al rival en la cabeza con un zapato: “Hizo lo que cualquier madre haría”

La historia detrás del Premio Princesa de Asturias que le entregarán a Lionel Messi en España: quiénes lo ganaron y cuánto dinero recibirá

Los memes del triunfo por penales de Estudiantes ante Flamengo por la Libertadores: “Muslerazo”, el 4to grande y el dolor de River

TELESHOW

75 veces Charly García: una vida escrita en canciones

75 veces Charly García: una vida escrita en canciones

El saludo de Charly García a sus fans en los festejos por su cumpleaños 75: shows en vivo, carteles y mensajes de amor

Julieta Prandi cuestionó a Juan Alberto Mateyko: “No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista”

Los desopilantes videos de Hernán de Mala Fama: su “mate cocido de cerveza” y su baile con la Negra Vernaci en MasterChef

Mora Jabornisky emocionó a Nacho Castañares con una carta de cumpleaños: “Estoy feliz de saber que tu mamá me conoce”

INFOBAE AMÉRICA

1956: cuando Hungría dijo basta

1956: cuando Hungría dijo basta

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se miden en el último debate televisado antes del balotaje presidencial en Brasil

Estados Unidos propone restringir las inversiones en sectores tecnológicos de Irán, Corea del Norte, Rusia y Cuba

Trump afirmó que avanzan las negociaciones para frenar la invasión rusa a Ucrania: “Están pasando muchas cosas”

Jorge “Tuto” Quiroga, ex presidente de Bolivia, pidió apartar de su cargo a un diputado sancionado por EEUU