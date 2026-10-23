Crimen y Justicia

Cayó un hombre en Bahía Blanca que estaba prófugo desde el año pasado por abusar de una menor

La DDI arrestó al acusado, de 51 años, en la vía pública luego de que montara una vigilancia encubierta en el sector de Villa Caracol

Un hombre apoya las manos en un vehículo rojo mientras un oficial con chaleco que lleva la inscripción DDI lo sujeta por el hombro
El hombre fue detenido en la zona de Villa Caracol (Gentileza: La Brújula 24)
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Un hombre de 51 años, identificado por las iniciales S.C.C., fue detenido en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, tras permanecer prófugo desde noviembre de 2025. Se trata de un acusado de delitos contra la integridad sexual de una menor de edad.

La captura ocurrió el miércoles 21 de octubre, cerca de las 17:40 horas, en el sector de Villa Caracol. Según trascendió, el personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) localizó al acusado luego de realizar tareas para determinar dónde se encontraba.

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Después de que los investigadores reunieran información en distintos puntos de la ciudad para establecer el paradero del hombre, obtuvieron el dato sobre el domicilio en el que podría encontrarse. A partir de esto, montaron una vigilancia encubierta en la zona.

Según la información obtenida por La Brújula 24, los efectivos confirmaron su identidad y concretaron la detención en la vía pública, sobre Juan Molina al 2100. Finalmente, el acusado fue trasladado a la sede de la DDI, donde quedó a disposición de la Justicia.

Calle de asfalto con el nombre Juan Molina impreso en la calzada, postes de luz y una plaza con césped y senderos
El Juzgado de Garantías Nº 4 ordenó el arresto del imputado por hechos de abuso gravemente ultrajante agravados por la convivencia.

El hombre era buscado desde finales del año pasado, debido a que sobre él pesaba una orden de detención solicitada por el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial de Bahía Blanca. En esa causa, se lo investiga por dos hechos de abuso sexual gravemente ultrajante y por tentativa de abuso sexual con acceso carnal. La imputación se agrava por una situación de convivencia con una persona menor de 18 años.

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Detuvieron a un hombre acusado de abusar de su hijastra tras estar prófugo por 14 años

Hace casi dos meses, un tatuaje en la mano izquierda permitió identificar en Florencio Varela a Alberto Martín Del Valle, de 56 años, quien llevaba más de 14 años prófugo en una causa por abuso sexual agravado contra su hijastra, que tenía 11 años. Sin embargo, días después de su arresto, la Justicia declaró prescrita la acción penal y lo sobreseyó.

La captura se concretó el domingo 23 de agosto, tras una denuncia reservada que ubicó al hombre en una vivienda de la calle Combate de San Lorenzo al 2200. Cuando los agentes lo interceptaron, intentó ocultar su identidad con uno de los nombres que habría utilizado durante el tiempo que estuvo en fuga.

Tres fotografías muestran a Alberto Martín Del Valle antes y después de su detención, además de un detalle de sus manos esposadas con un tatuaje.
Un collage documenta la detención de Alberto Martín Del Valle por la DDI Dolores al comparar su imagen de archivo con su aspecto tras el arresto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación contó con la intervención de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Dolores, la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Chascomús y el Grupo de Apoyo Departamental de Quilmes.

La familia de la víctima había alertado a los investigadores sobre un tatuaje en una de las manos del acusado. Ese detalle permitió corroborar que se trataba de Del Valle, buscado desde marzo de 2012 por orden de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 12 de Bahía Blanca.

La causa se inició por hechos ocurridos entre marzo y octubre de 2009 en la localidad de Puan, en el sudoeste bonaerense. De acuerdo con el expediente, la menor quedó embarazada como consecuencia de los abusos y dio a luz a los 11 años. Un análisis de ADN determinó la paternidad del imputado con un índice de compatibilidad del 99,9 %.

No obstante, durante más de una década, Del Valle habría permanecido en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. La investigación estableció que pasó por La Boca y Mar de Ajó y que utilizó los nombres Martín Morales y Jorge Lezcano, además de los apodos “Jaba” y “Jabalí”.

DETENCIÓN ALBERTO MARTÍN DEL VALLE
El prófugo fue capturado en la vivienda de uno de sus hermanos

La búsqueda tomó impulso por el trabajo de Yamila Segovia, hermana de la víctima, quien se formó como abogada y asumió la querella. Antes de que se concretara la captura, Segovia había difundido la imagen y los datos del acusado en redes sociales mientras colaboraba con los investigadores que seguían las pistas sobre su paradero.

Después de la detención, Del Valle se negó a declarar ante la Fiscalía. A pesar de esto, el juez de Garantías Guillermo Mércuri resolvió declarar extinta la acción penal por los delitos de abuso sexual agravado y tentativa de aborto, por lo que dispuso su sobreseimiento.

A pesar de esto, la decisión no implicó su liberación inmediata, debido a que el hombre continúa detenido en otra causa, donde se lo investiga por cuatro hechos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Frente a esto, la defensa de la víctima anticipó que apelará el fallo ante la Cámara de Garantías en lo Penal de Bahía Blanca. A la vez, el caso reactivó el debate sobre una iniciativa denominada “Ley Segovia”, que propone que el plazo de prescripción se suspenda mientras un acusado por delitos sexuales contra menores permanezca prófugo, rebelde o con una orden de captura vigente.

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