Miami aprueba nuevas reglas para scooters eléctricos y debate multas de hasta USD 7.500 por maltrato animal

La Comisión de Miami prohibió la circulación de scooters y bicicletas eléctricas por las aceras y paseos peatonales. (REUTERS/Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión de Miami aprobó nuevas reglas para el uso de scooters eléctricos, bicicletas eléctricas y otros dispositivos de micromovilidad, en respuesta a las preocupaciones por la seguridad vial y la convivencia entre conductores y peatones. La ordenanza establece condiciones para circular por calles y carriles para bicicletas dentro de la ciudad.

En la misma reunión del 22 de octubre, los comisionados también trataron dos proyectos para elevar las sanciones civiles por crueldad animal. Las iniciativas proponen multas de hasta USD 7.500, pero todavía deben completar el procedimiento legislativo municipal antes de que los nuevos montos puedan aplicarse.

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Las dos medidas tienen distinto estado legislativo: la regulación de micromovilidad fue aprobada, mientras que las propuestas sobre protección animal continúan en trámite. Estas últimas buscan adaptar el Código municipal a los límites de sanciones autorizados recientemente por la legislación de Florida.

Miami prohíbe los scooters eléctricos en las aceras

La ordenanza municipal prohíbe conducir scooters eléctricos, bicicletas eléctricas y otros dispositivos incluidos en la categoría de micromovilidad por las aceras y los paseos destinados a peatones. Los usuarios deberán utilizar los carriles para bicicletas cuando estén disponibles o circular por calles con un límite de velocidad señalizado de 30 mph o menos.

La norma establece una velocidad máxima de 32 km/h (20 mph) para estos dispositivos en las vías públicas. También prohíbe que menores de 16 años los conduzcan y exige que los usuarios lleven una identificación oficial con fotografía.

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La regulación contempla otras condiciones de uso. No se permite transportar a más de una persona en un dispositivo que no esté diseñado para ello, aunque se mantiene la excepción para un adulto que lleve a un niño sujeto de forma segura y con casco. También se restringe el estacionamiento en las aceras cuando no exista un espacio habilitado o cuando el vehículo obstruya el paso.

El incumplimiento puede dar lugar a una multa de USD 100 por infracción, además de las citaciones de tránsito que correspondan según las leyes de Florida. La ordenanza incorpora estas disposiciones al capítulo 8 del Código de Miami, dedicado a bicicletas, patinetas, scooters y otros dispositivos similares.

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Según NBC6 South Florida, las nuevas reglas entrarían en vigor aproximadamente diez días después de la votación. El texto de la ordenanza establece que la vigencia comienza después de su lectura final y adopción.

La ordenanza municipal establece una velocidad máxima de 32 kilómetros por hora y multas de 100 dólares para infractores de micromovilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condiciones de uso y requisitos para los conductores

La regulación define por dónde pueden circular estos vehículos y fija requisitos comunes para sus conductores. Los usuarios deberán comprobar si su recorrido dispone de un carril para bicicletas o si las calles por las que transitarán cumplen con el límite de velocidad establecido para permitir su circulación.

La medida también establece que los dispositivos deben utilizarse respetando las normas de tránsito estatales y municipales. Las autoridades podrán emitir citaciones por infracciones y aplicar los mecanismos de control previstos en la legislación correspondiente.

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El gobierno municipal justificó la regulación por la expansión del uso de estos vehículos y los riesgos que pueden surgir cuando circulan de manera imprudente entre peatones, ciclistas y automovilistas. En el texto de la ordenanza, la ciudad señala que busca proteger tanto a quienes utilizan dispositivos de micromovilidad como al resto de las personas que comparten las vías públicas.

La aprobación se produjo después de varios incidentes vinculados con estos medios de transporte, incluido al menos un accidente mortal durante septiembre, según NBC6 South Florida. Ese contexto acompañó la discusión municipal, aunque la ordenanza no se presenta como una respuesta exclusiva a un accidente específico.

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Las multas por crueldad animal esperan la aprobación definitiva

Durante la reunión del 22 de octubre, la Comisión también consideró dos proyectos para aumentar las sanciones civiles por infracciones relacionadas con la crueldad animal y el bienestar de las mascotas. Las propuestas, identificadas como FR.4 y FR.5 en la agenda municipal, contemplan cambios diferentes en el Código de Miami.

El proyecto FR.4 propone multas de USD 2.500 por una primera infracción, USD 5.000 por una segunda y USD 7.500 por una tercera o posterior en determinados casos de crueldad animal. El texto establece que la sanción puede aplicarse por cada hecho y por cada animal involucrado.

La iniciativa FR.5 plantea una escala distinta para determinadas infracciones relacionadas con el bienestar animal. Si una persona no impugna la citación, las multas propuestas son de USD 2.000 por la primera infracción, USD 4.000 por la segunda y USD 6.000 a partir de la tercera. Si la citación se impugna y la infracción queda acreditada, se aplicaría la escala superior de USD 2.500, USD 5.000 y USD 7.500.

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Los proyectos también incluyen disposiciones sobre el cuidado de animales, las condiciones en las que pueden permanecer en espacios exteriores y la aplicación de las normas municipales. No obstante, los montos descritos forman parte de las propuestas y no deben presentarse como sanciones municipales ya vigentes.

Las iniciativas avanzaron en primera lectura y necesitan una segunda votación para completar el proceso legislativo. Hasta que la Comisión las apruebe definitivamente y entren en vigor, no corresponde atribuir a la ciudad la aplicación de las nuevas escalas propuestas.

Las propuestas sobre bienestar animal completaron la primera lectura y necesitan una segunda votación para su vigencia definitiva. (Opy Morales)

La legislación de Florida permite aumentar las sanciones civiles

El cambio propuesto en Miami se apoya en la ley estatal CS/HB 559, que amplió los límites de las sanciones civiles que los municipios y condados pueden imponer por determinadas infracciones de crueldad animal y control de animales.

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La legislación de Florida autoriza multas de hasta USD 2.500 por una primera infracción, USD 5.000 por una segunda y USD 7.500 por una tercera o posterior. También contempla sanciones menores para las personas que no impugnen determinadas citaciones.

La autorización estatal no significa que todas las ciudades deban aplicar automáticamente esos montos. Cada gobierno local debe adecuar sus propias ordenanzas y completar el procedimiento requerido para incorporar las sanciones a su código.

Por eso, Miami debe distinguir entre los límites que permite la ley estatal y las multas que efectivamente establece su normativa municipal. Las propuestas presentadas ante la Comisión buscan adaptar las disposiciones locales a ese nuevo marco legal.

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Las sanciones civiles tampoco sustituyen las posibles consecuencias penales. Si una conducta reúne los requisitos previstos por la legislación estatal, las autoridades pueden investigar y presentar cargos penales con independencia del procedimiento administrativo municipal.

Casos recientes de maltrato animal como contexto del debate

La discusión sobre las sanciones coincidió con varios casos de presunto maltrato animal que recibieron atención en el sur de Florida. Entre ellos figura el hallazgo de un perro muerto en la Bahía de Biscayne, cerca de Coconut Grove, atado a un bloque de cemento.

Otro episodio involucró a un perro que permanecía en un balcón de un edificio del centro de Miami en condiciones de presunto abandono, según información de medios locales. Las circunstancias de cada caso y las eventuales responsabilidades deben ser determinadas por las autoridades competentes.

El comisionado Damian Pardo, impulsor de una de las propuestas, explicó que las iniciativas buscan reforzar la respuesta municipal ante las denuncias de crueldad y negligencia contra animales. En declaraciones recogidas por WLRN, señaló que los proyectos surgieron después de recibir denuncias de residentes y de conocer casos recientes de maltrato.

Los episodios aportaron contexto al debate público, pero el fundamento legal de los cambios propuestos es la ampliación de las facultades municipales por parte del estado de Florida. La aprobación definitiva de los proyectos determinará si Miami incorpora las nuevas multas a su Código y bajo qué condiciones podrán aplicarse.