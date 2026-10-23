El hospital Chivo Pets en El Salvador atiende hasta 900 consultas al día y realiza decenas de cirugías por atropellos

El centro asistencial mantiene guardias activas las 24 horas para atender emergencias, cirugías ortopédicas y consultas programadas (Cortesía: Chivo Pets).

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El hospital público veterinario Chivo Pets mantiene un ritmo de trabajo ininterrumpido en El Salvador con un promedio de atención que oscila entre 600 y 800 consultas diarias, un flujo de pacientes que en jornadas de alta demanda llega a rozar las 900 revisiones.

La institución, que opera durante las 24 horas y los siete días de la semana en sus áreas de quirófano y urgencias, concentra una parte sustancial de sus recursos en dar respuesta a cuadros críticos derivados de accidentes en la vía pública.

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Durante una intervención en el espacio televisivo Entrevista AM, emitido por Canal 10, el director del recinto, Melvin Rogel, detalló la magnitud de las tareas cotidianas que absorbe el personal médico.

“Un día tranquilo para Chivo Pets es atender seiscientas, setecientas mascotas solo de consulta”, señaló Rogel al describir la actividad básica del establecimiento, a la cual se suman estudios de:

Laboratorio

Análisis de sangre

Radiografías y ecografías para la mayoría de los animales que ingresan.

Desde su apertura en febrero de 2022, el centro veterinario acumula más de seis millones de servicios brindados a la población salvadoreña. En cuanto a la distribución de las especies asistidas, los perros representan cerca del 70% del total, mientras que los gatos abarcan entre el 20% y el 25%, una proporción que creció de forma sostenida a lo largo de los últimos años. El porcentaje restante corresponde a animales de compañía no tradicionales, entre los que figuran conejos, aves de corral, roedores y tortugas.

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Melvin Rogel, director del hospital veterinario público Chivo Pets, durante su participación en el programa televisivo Entrevista AM, transmitido por Canal 10.

Las fracturas por atropellos concentran las intervenciones quirúrgicas

La actividad en los quirófanos refleja la gravedad de los incidentes que ocurren a diario en las calles. Los cirujanos efectúan entre 35 y 80 procedimientos quirúrgicos diarios, divididos entre operaciones programadas de esterilización y cirugías complejas no planificadas.

Estas últimas se originan principalmente por caídas de altura o atropellos vehiculares que provocan fracturas severas en las extremidades de perros y gatos, situaciones que demandan la inserción de placas metálicas, clavos internos y tutores externos para estabilizar los huesos.

El acceso a este tipo de tratamientos quirúrgicos especializados representa un alivio económico para las familias salvadoreñas. “Esa cirugía que estamos hablando ahorita, que es una cirugía muy compleja, vale veinticinco centavos”, explicó Rogel en relación con la tarifa fija de USD 0.25 que se cobra a los usuarios que pagan mediante billetera digital en Bitcoin. En el sector privado, una intervención ortopédica de esa dificultad alcanza costos que rondan entre los USD 400 y USD 600.

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Un peluquero canino profesional recorta el pelo de un perro blanco pequeño en una mesa de aseo. (Chivo Pets)

Sin embargo, para los animales que sufren lesiones en la columna o pérdidas extensas de piel a causa de quemaduras por fricción en el asfalto, Chivo Pets dispone de un servicio de fisioterapia veterinaria. Este espacio cuenta con tecnología de estimulación muscular, campos magnéticos, rayos láser y tratamientos con ozono, herramientas que devuelven la movilidad a pacientes que quedaron imposibilitados de caminar.

En cuanto a la recepción de animales callejeros heridos, el hospital exige que la persona u organización que los traslade asuma la custodia responsable del paciente, debido a que las instalaciones no funcionan como refugio. Asimismo, cuando la ciudadanía lleva ejemplares silvestres o especies protegidas por ley, el personal estabiliza su salud y coordina la entrega inmediata con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para su resguardo o liberación.

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