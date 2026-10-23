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Rumania acusó a Rusia tras el naufragio de un carguero en el mar Negro: un marinero muerto y tres desaparecidos

Varios buques han sido alcanzados por drones durante las últimas semanas, en lo que se considera una extensión de la invasión que Putin lanzó en Ucrania hace más de cuatro años y que amenaza a los países vecinos

Rumania informa que está buscando a la tripulación desaparecida de un buque de carga
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Rumania anunció el viernes la muerte de un marinero y la desaparición de otros tres tras el naufragio de un carguero alcanzado por un dron en el mar Negro, en un nuevo incidente que el presidente rumano, Nicusor Dan, atribuyó a Rusia.

Varios buques han sido alcanzados por drones en el mar Negro durante las últimas semanas, en lo que se considera una extensión de la guerra entre Rusia y Ucrania.

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El carguero Khoryv, con bandera de Comoras, fue “alcanzado por un dron y se hundió cerca de las aguas territoriales rumanas”, escribió Dan en Facebook.

Poco antes, había declarado a periodistas que el ataque formaba “claramente parte de la escalada impulsada por Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó estar “profundamente alarmada por una nueva escalada rusa en el mar Negro” y denunció en X unos ataques “irresponsables” contra la navegación civil.

Rumania, país miembro de la OTAN, lanzó una operación de rescate después de que el buque emitiera una señal de socorro hacia las 10H00 (07H00 GMT), cuando navegaba a unas 13 millas náuticas del puerto de Constanza, fuera de las aguas territoriales rumanas.

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Las autoridades no precisaron inicialmente la causa del incidente, aunque el fin de semana pasado la aviación rumana derribó dos drones rusos sobre el mar Negro y la OTAN anunció esta semana el despliegue de aviones y sistemas de radar adicionales ante la creciente amenaza contra la navegación.

El buque petrolero Khoryv, con bandera de Comoras, que ha naufragado en el mar Negro, cerca de las aguas territoriales de Rumania. El viernes la Autoridad Naval rumana dijo que estaba llevando a cabo una misión de búsqueda y rescate para salvar a la tripulación de un buque de carga en el mar Negro, cerca de sus aguas territoriales, el 23 de octubre de 2026, según esta captura de pantalla obtenida de un vídeo facilitado. MINISTERIO DEL INTERIOR DE RUMANÍA/Cedida a REUTERS
El buque petrolero Khoryv, con bandera de Comoras, que ha naufragado en el mar Negro, cerca de las aguas territoriales de Rumania. El viernes la Autoridad Naval rumana dijo que estaba llevando a cabo una misión de búsqueda y rescate para salvar a la tripulación de un buque de carga en el mar Negro, cerca de sus aguas territoriales, el 23 de octubre de 2026, según esta captura de pantalla obtenida de un vídeo facilitado. MINISTERIO DEL INTERIOR DE RUMANÍA/Cedida a REUTERS

Según las autoridades rumanas y la presidenta de la Comisión Europea, la tripulación del carguero estaba formada por ucranianos y azerbaiyanos.

El caso no es aislado. En las últimas semanas, el transporte marítimo en la zona se ha visto afectado por la guerra entre Ucrania y Rusia.

La OTAN anunció el martes que desplegará “medios adicionales” para reforzar la vigilancia en el mar Negro.

La Autoridad Naval Rumana informó el viernes (23 de octubre) que estaba llevando a cabo una misión de búsqueda y rescate para salvar a la tripulación de un buque de carga en el mar Negro, cerca de sus aguas territoriales.

Según indicó, el *Khoryv* —un buque con bandera de las Comoras y una tripulación compuesta por 13 marineros ucranianos y azerbaiyanos— emitió una señal de socorro a 13 millas náuticas del puerto rumano de Constanza, justo más allá de las aguas territoriales de Rumanía.

La autoridad señaló que nueve marineros fueron rescatados del agua, se recuperó un cuerpo sin vida y tres personas permanecen desaparecidas.

Un video difundido por el Ministerio del Interior de Rumanía mostraba cómo solo una pequeña parte del casco del buque —que había volcado— permanecía visible sobre las olas mientras se hundía.

Embarcaciones de emergencia buscaban supervivientes en las aguas circundantes, en medio de un mar agitado y fuertes vientos.

Barcos de rescate rumanos cerca del petrolero Khoryv, con bandera de Comoras, que ha naufragado en el mar Negro. La Autoridad Naval Rumana informó el viernes de que estaba llevando a cabo una misión de búsqueda y rescate para salvar a la tripulación de un buque de carga en el mar Negro, cerca de sus aguas territoriales, el 23 de octubre de 2026, según esta captura de pantalla obtenida de un vídeo facilitado. MINISTERIO DEL INTERIOR DE RUMANÍA/Imagen facilitada a través de REUTERS
Barcos de rescate rumanos cerca del petrolero Khoryv, con bandera de Comoras, que ha naufragado en el mar Negro. La Autoridad Naval Rumana informó el viernes de que estaba llevando a cabo una misión de búsqueda y rescate para salvar a la tripulación de un buque de carga en el mar Negro, cerca de sus aguas territoriales, el 23 de octubre de 2026, según esta captura de pantalla obtenida de un vídeo facilitado. MINISTERIO DEL INTERIOR DE RUMANÍA/Imagen facilitada a través de REUTERS

Por el momento se desconocen las causas del incidente, que se produjo en un contexto en el que la navegación en el mar Negro se ha visto afectada por ataques aéreos vinculados a la escalada de la guerra de Rusia en Ucrania.

En las últimas dos semanas se ha registrado un aumento repentino de ataques mortales contra buques comerciales frente a las costas de Rumanía y Bulgaria —ambos países miembros de la OTAN—, con al menos siete barcos de carga alcanzados y cerca de 30 marineros fallecidos o desaparecidos.

(Con información de AFP y Reuters)

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