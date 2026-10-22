Un hombre quedó imputado por violencia de género por agredir y amenazar a su novia embarazada

La Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera imputó a un joven de 25 años por agresiones y amenazas a su expareja embarazada.

Guardar

Un hombre de 25 años fue imputado provisionalmente por amenazas y lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en una causa que investiga la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera en la provincia de Salta. La acusación se vincula con una denuncia realizada por una mujer embarazada, quien afirmó haber sido agredida por su entonces pareja durante una discusión.

El fiscal penal Nicolás Rodríguez López formalizó la imputación durante una audiencia en la que el acusado contó con la asistencia de la defensa oficial. El hombre optó por no declarar ante la acusación, mientras que la Fiscalía pidió que continúe detenido mientras avanza el proceso.

PUBLICIDAD

Según la información judicial disponible, el caso tuvo origen el 19 de octubre. La denunciante relató una secuencia de agresiones y amenazas que, de acuerdo con su presentación, comenzó en el ámbito de la relación de pareja y continuó fuera del lugar donde se produjo el primer episodio.

La mujer manifestó que mantuvo una discusión con el hombre con el que mantenía hasta ese momento una relación de pareja. En ese contexto, según su denuncia, habría sufrido una agresión física.

De acuerdo con la información del portal del Ministerio Público Fiscal de Salta, la calificación legal provisoria incluye el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y el género. Esa figura contempla, en esta etapa inicial, la presunta existencia de una lesión cuya gravedad legal es considerada leve, aunque el vínculo entre las personas involucradas y el contexto de violencia de género son elementos que agravan la acusación.

PUBLICIDAD

La imputación también comprende el delito de amenazas, señalado por la Fiscalía en concurso ideal con las lesiones. Esta modalidad se aplica de manera provisoria cuando una misma situación o conducta puede quedar alcanzada por más de una figura penal, una circunstancia que deberá ser analizada en el desarrollo de la investigación.

El fiscal Nicolás Rodríguez López formalizó la acusación y solicitó que el imputado continúe detenido mientras avanza la causa judicial.

La acusación formulada no implica una condena ni establece responsabilidad penal definitiva. La causa continuará bajo investigación y el imputado conserva las garantías del debido proceso, entre ellas el derecho a defensa y el principio de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.

Tras el episodio inicial, la denunciante indicó que pudo retirarse del lugar. Sin embargo, sostuvo que el acusado la interceptó posteriormente en la vía pública, donde habría continuado con su accionar.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el relato incorporado a la causa, una mujer que se encontraba ocasionalmente en la zona intervino en esa situación.

La mujer afirmó además que, luego de llegar a la vivienda de un familiar, recibió una llamada telefónica de su pareja. Según su presentación, durante esa comunicación persistieron las amenazas que motivaron la intervención de la Fiscalía.

La investigación deberá determinar las circunstancias de cada uno de los hechos denunciados, la secuencia temporal, el contenido de las comunicaciones y la eventual existencia de otros elementos de prueba.

Durante la audiencia de imputación, el fiscal Nicolás Rodríguez López requirió que el hombre permanezca detenido. El pedido deberá ser resuelto conforme a las instancias procesales correspondientes y a la valoración judicial de los elementos reunidos en el expediente.

PUBLICIDAD

El hombre fue asistido por la defensa oficial y decidió abstenerse de declarar. Esa decisión forma parte de los derechos que tiene toda persona imputada y no puede interpretarse como reconocimiento de los hechos atribuidos por la Fiscalía.

La investigación permanece en una etapa preliminar, con una imputación provisoria que puede sostenerse, modificarse o ampliarse según los elementos que se incorporen durante el proceso.