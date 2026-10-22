Cineastas panameños buscan unirse para reconstruir sede de festival de cine documental

El terremoto de 7.5 grados destruyó la sede de la ACAMPADOC, ubicada en La Villa de Los Santos, comunidad cercana al lugar del epicentro. (GECU)

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El Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU) de la Universidad de Panamá y el Ministerio de Cultura están convocando a cineastas panameños a ceder los derechos de exhibición de sus obras.

El objetivo es reunir fondos para reconstruir la sede del Festival Internacional de Cine Documental ACAMPADOC, dañada por el terremoto del 9 de octubre.

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Como parte de la iniciativa, se organizará una muestra de películas panameñas producidas con fondos de promoción del cine nacional.

Las funciones benéficas comenzarán el miércoles 11 de noviembre en la sala del Cine Universitario.

Con esta acción se busca movilizar a la comunidad cinematográfica nacional y al público general para garantizar la continuidad del espacio cultural afectado.

Fachada de la escuela de cine documental antes del sismo del 9 de octubre de 2026. (ACAMPADOC)

La modalidad representa un cambio respecto de la programación habitual, donde las funciones regulares del espacio suelen ofrecerse de manera gratuita, pero en este caso las exhibiciones tendrán un costo de entrada simbólico.

La totalidad de los fondos recaudados se destinará a la Fundación INDICRI, organización responsable del festival. El dinero se empleará en los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento de la sede dañada.

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La convocatoria, se reiteró, surge después de que las instalaciones de ACAMPADOC, ubicadas en La Villa de Los Santos, sufrieran daños durante el evento sísmico, que tuvo una magnitud de 7.5 grados.

Según la comunicación remitida por el GECU, la infraestructura del festival resultó afectada y su recuperación demandará tiempo y recursos económicos.

ACAMPADOC está considerada como una de las principales residencias y escuelas internacionales de cine documental de Centroamérica y el Caribe.

El festival funciona además como un referente regional en la formación y promoción del género documental. (ACAMPADOC)

El festival funciona además como un referente regional en la formación y promoción del género documental, y cumple un papel en la salvaguarda del patrimonio natural y cultural de Panamá.

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Los organizadores convocan a productores, directores y realizadores panameños a sumarse a la causa mediante la autorización de exhibición de sus obras.

Afirman que la participación de los cineastas resulta clave para ampliar el catálogo de películas disponibles para la muestra benéfica.

Esta iniciativa se plantea como una alianza entre instituciones culturales y académicas para apoyar la recuperación de uno de los proyectos más importantes del cine documental panameño.

De igual manera, se indica que el gesto también reafirma el compromiso del sector audiovisual con la preservación de sus espacios de formación, creación y encuentro.

Anterior al evento sísmico las funciones regulares del espacio cinematográfico solían ofrecerse de manera gratuita. (ACAMPADOC)

Al respecto, esta semana el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 40-26, que pretende modernizar, unificar y fortalecer el marco jurídico de la industria cinematográfica y audiovisual nacional.

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Se informó que la iniciativa deroga la Ley 16 de 2012 y actualiza el régimen especial para dotarlo de mayor certeza jurídica, competitividad e instrumentos de fomento equiparables a los de países líderes de Iberoamérica.

Una nota de prensa oficial manifiesta que la actual ley se elaboró en un momento en que el cine panameño era aún incipiente y, por ello, se basó en gran medida en modelos de derecho comparado más que en una experiencia local consolidada.

Trece años después, con un poco más de 100 películas panameñas producidas, el gremio de la industria cinematográfica y audiovisual se encuentra más fortalecido y con un mayor aprendizaje sobre las particularidades del mercado local.

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El informe de exposición de motivos destaca que Panamá compite desde un mercado pequeño, por lo que requiere reglas claras, incentivos eficaces y coordinación interinstitucional eficiente para atraer inversión, generar empleo creativo y técnico, así como promover la circulación de obras de forma internacional para atraer turismo.

ACAMPADOC está considerada como una de las principales residencias y escuelas internacionales de cine documental de Centroamérica y el Caribe.

Añade que, sin una intervención legal integral, el país pierde la posibilidad de atraer rodajes internacionales de alta gama, dejando esa inversión extranjera a merced de países con mejores y mayores atractivos incentivos.

En la actualidad, el crecimiento del sector se encuentra amenazado ante países como Colombia, República Dominicana, Uruguay, México, Chile y España, los cuales han actualizado sus regímenes con incentivos altamente competitivos, infraestructura robusta, ventanillas únicas funcionales y políticas de exhibición activas.

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