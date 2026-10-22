Honduras

Pobreza y la violencia exponen a menores al reclutamiento de grupos criminales en Honduras

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) pidió al Estado hondureño reforzar las políticas de prevención y protección de la niñez ante el riesgo de que niños y adolescentes sean captados por maras, pandillas

La Defensoría de la Niñez calcula que alrededor de un millón de menores afrontan el trabajo infantil y la vida en las calles.
La Defensoría de la Niñez calcula que alrededor de un millón de menores afrontan el trabajo infantil y la vida en las calles.
Guardar

El CONADEH instó a las autoridades hondureñas a fortalecer las medidas de protección de la niñez y garantizar mejores condiciones de acceso a la educación, la salud y un entorno familiar seguro, como parte de una estrategia para reducir el riesgo de reclutamiento por organizaciones criminales.

La coordinadora de la Defensoría de la Niñez del organismo, Cándida Maradiaga, señaló que los adolescentes que entran en conflicto con la ley penal no deben ser considerados inimputables, ya que en Honduras existe un régimen de responsabilidad penal juvenil aplicable a quienes tienen entre 12 y 18 años.

PUBLICIDAD

Maradiaga indicó que hay 157 adolescentes privados de libertad en los cinco centros pedagógicos administrados por el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI). Los jóvenes cumplen medidas privativas y no privativas de libertad, que pueden alcanzar hasta ocho años conforme al marco legal vigente.

La representante sostuvo que la respuesta estatal debe abordar tanto la responsabilidad por los delitos cometidos como las condiciones sociales que pueden empujar a los menores hacia entornos delictivos.

Garantías de protección

Maradiaga recordó que el internamiento de adolescentes debe aplicarse como último recurso y durante el menor tiempo posible, en consonancia con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Honduras en 1990.

PUBLICIDAD

La defensora hizo referencia a los artículos 37 al 40 de ese instrumento internacional, que establecen garantías relacionadas con la privación de libertad, el trato de los menores dentro del sistema de justicia y la necesidad de promover su reintegración social.

El enfoque busca que los adolescentes puedan asumir las consecuencias de sus actos y, al mismo tiempo, acceder a oportunidades educativas y de desarrollo que reduzcan el riesgo de reincidencia.

La población de menores internados en centros pedagógicos bajó de 600 en 2017 a 157 en la actualidad.(FOTO: Hondudiario)
La población de menores internados en centros pedagógicos bajó de 600 en 2017 a 157 en la actualidad.(FOTO: Hondudiario)

La institución considera que la respuesta a la delincuencia juvenil debe tomar en cuenta la edad, las circunstancias individuales y las condiciones familiares y comunitarias de cada menor, sin dejar de lado las garantías que corresponden a las víctimas y a la sociedad.

Niñez vulnerable en cifras

Maradiaga recordó que en 2017 había alrededor de 600 adolescentes privados de libertad en el país, en un período marcado por crisis dentro de los centros, incluidos amotinamientos, enfrentamientos e incendios.

La cifra actual de 157 representa una reducción considerable frente a aquel registro. El Conadeh atribuye este cambio a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la capacitación de jueces y fiscales con apoyo de UNICEF y de la Universidad Diego Portales de Chile, así como a la implementación de un modelo de gestión socioeducativo.

La evolución señalada por la defensora refleja un cambio en el abordaje de la justicia juvenil, con mayor énfasis en las medidas alternativas al internamiento y en la atención de las necesidades de los adolescentes.

Los factores de riesgo

El Conadeh advirtió que muchos adolescentes que ingresan al sistema de justicia juvenil provienen de hogares en condiciones de pobreza y de entornos donde enfrentan distintas formas de violencia, abandono o falta de protección.

Maradiaga describió situaciones en las que los padres emigraron y los menores quedaron al cuidado de abuelos, vecinos u otras personas, así como casos de adolescentes que han sufrido violación sexual, explotación sexual comercial o trata de personas.

El Conadeh promueve un modelo de justicia socioeducativo que considera la privación de libertad como un último recurso.
El Conadeh promueve un modelo de justicia socioeducativo que considera la privación de libertad como un último recurso.

La funcionaria señaló que Honduras tiene alrededor de un millón de niños en situación de trabajo infantil y en situación de calle, aunque la información divulgada no desglosa cuántos corresponden a cada categoría ni el período exacto al que se refiere esa cifra.

La protección de la niñez, planteó, debe comenzar en los hogares, las escuelas y las comunidades, con servicios accesibles y mecanismos para detectar oportunamente situaciones de abuso, explotación o abandono.

El llamado también pone el foco en la necesidad de atender a las familias que enfrentan pobreza y exclusión, así como de ofrecer alternativas educativas y sociales a los adolescentes en riesgo.

Temas Relacionados

HondurasprotecciónniñezCONADEHprevención

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Olimpia visita al Cartaginés por las semifinales de la Copa Centroamericana

El técnico uruguayo Eduardo Espinel reconoció que el conjunto costarricense tiene la ventaja de jugar en casa, pero advirtió que los albos saldrán a buscar el triunfo y no a especular con el resultado

Olimpia visita al Cartaginés por las semifinales de la Copa Centroamericana

Ministerio Público de Honduras acusa a tres agentes antiextorsión por presunto tráfico de drogas

Las autoridades reportaron el hallazgo de más de un centenar de bolsas con supuesta marihuana, cocaína, armas de fuego entre otras en poder de tres agentes asignados a la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET)

Ministerio Público de Honduras acusa a tres agentes antiextorsión por presunto tráfico de drogas

Honduras: ENEE anuncia condonación de deudas eléctricas para hogares de bajo consumo

Los usuarios residenciales con un consumo promedio mensual de hasta 250 kilovatios-hora podrán solicitar la condonación de sus deudas pendientes con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Honduras: ENEE anuncia condonación de deudas eléctricas para hogares de bajo consumo

Honduras: Seis diputados piden presentación voluntaria ante la CSJ tras requerimiento fiscal por participación en la extinta comisión permanente

Los congresistas, señalados por cuatro presuntos delitos relacionados con las actuaciones de la Comisión Permanente del Congreso durante el proceso electoral de 2025, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que programe una audiencia de imputado

Honduras: Seis diputados piden presentación voluntaria ante la CSJ tras requerimiento fiscal por participación en la extinta comisión permanente

Colegio médico hondureño condiciona suspensión de asambleas médicas

El gremio está dispuesto a suspender de inmediato las asambleas si el Gobierno convoca a una reunión con todos los sectores involucrados y garantiza la revisión de los expedientes pendientes y el pago a los médicos

Colegio médico hondureño condiciona suspensión de asambleas médicas

TECNO

Un juez de California decidirá si Anthropic puede usar letras de canciones para entrenar a Claude

Un juez de California decidirá si Anthropic puede usar letras de canciones para entrenar a Claude

Estos son los 9 juegos nuevos disponibles en PlayStation Plus Extra y Premium

Empresas y hospitales apagan sus páginas web tras detectar un fallo de seguridad crítico

Mark Zuckerberg evalúa irse de California por una ley que cobraría impuestos a los multimillonarios

Pasos para transcribir audios de WhatsApp sin tener que reproducirlos

ENTRETENIMIENTO

Los Globos de Oro rechazan a la película biográfica de Michael Jackson para su próxima edición

Los Globos de Oro rechazan a la película biográfica de Michael Jackson para su próxima edición

Kylie Jenner estaría presionando a Timothée Chalamet para casarse ante el posible compromiso de Kendall con Jacob Elordi

Cole Sprouse responde a los titulares sobre la afirmación de su hermano Dylan de que son “hijos del incesto”

Selma Blair revela que recurrió al alcohol para aliviar los síntomas de la esclerosis múltiple

Adele: las pistas que apuntan a su regreso musical con un nuevo álbum

MUNDO

Netanyahu dijo que derrocar al régimen de Irán es la única forma de acabar con la amenaza

Netanyahu dijo que derrocar al régimen de Irán es la única forma de acabar con la amenaza

Avanzan los preparativos para la reunión trilateral entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping

La inflación en Reino Unido sube a su nivel más alto en casi un año por la guerra en Irán

Estados Unidos sancionó a un bufete de Panamá y Grecia por ocultar a los dueños de la flota fantasma de Irán

Zelensky señaló que Estados Unidos propuso una cita trilateral con Rusia “lo antes posible”