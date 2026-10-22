Femicidio de Camila Iglesias en Cruz del Eje: detuvieron a dos hombres que escondieron al sospechoso durante cinco días

La Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, a cargo de Sabrina Ardiles, imputó a los dos nuevos detenidos por encubrimiento por favorecimiento personal agravado

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La investigación por el femicidio de Camila Belén Iglesias, la joven de 24 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de una heladera en una vivienda del barrio Los Altos de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, sumó dos nuevas detenciones por encubrimiento. La Fiscalía de Instrucción de esa ciudad imputó a dos varones mayores de edad por haberle dado refugio al principal sospechoso del crimen, Pablo Ezequiel Gómez, de 37 años y ex pareja de la víctima, durante al menos cinco días mientras permanecía prófugo de la Justicia.

Según comunicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba, ambos detenidos residen en Carlos Paz y quedaron imputados por encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la gravedad del delito precedente. En términos concretos, la calificación implica que los hombres habrían colaborado de manera activa para que Gómez evadiera la acción de la Justicia tras el asesinato de Camila Iglesias, al mantenerlo oculto en esa localidad serrana.

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El caso se destapó el pasado viernes 16 de octubre, cuando los restos de la joven fueron encontrados en el interior de una heladera en el domicilio que compartía con su ex pareja en el barrio Los Altos. Los restos estaban cubiertos con una sustancia que sería cal hidratada, según informó el MPF provincial. La heladera fue trasladada al Instituto de Medicina Forense de Córdoba para las pericias correspondientes y, hasta el momento, la determinación de la causa de muerte permanece pendiente.

La alerta se activó a partir de la denuncia presentada por Romina, hermana de Camila, quien declaró ante los investigadores que su último contacto con la víctima había sido el 2 de octubre. Dos días después, recibió un mensaje de Gómez vía Facebook en el que aseguraba que había discutido con la joven y que ella se había ido del domicilio. “Hola Romina como estás? Disculpá que te moleste a esta hora, el lunes tuvimos una discusión con la Cami, se enojó y se fue no sé a dónde, le escribo y no me responde. Por favor si hablás con ella le podés decir que me conteste o que vuelva acá”, escribió el sospechoso, según reveló la hermana de la víctima al canal El Doce.

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Pablo Ezequiel Gómez, ex pareja de la víctima y principal sospechoso del femicidio, fue capturado en un domicilio de Malagueño tras recorrer 125 kilómetros como prófugo

Ante las respuestas de Romina, que indicaba no poder contactar a su hermana, Gómez insistió: “Si te llega a contestar, decile que vuelva por favor”. Pero los días pasaron y Camila seguía sin dar señales de vida.

Durante las averiguaciones, los investigadores accedieron a antecedentes de conflictos y situaciones de violencia dentro de la relación de pareja. Ese historial, sumado al hallazgo de los restos en la heladera, llevó a la Fiscalía a orientar la pesquisa hacia la hipótesis de un probable femicidio. A su vez, familiares de Gómez declararon ante los investigadores que el sospechoso les había expresado que “se había mandado una cagada”, que no quería ir a la cárcel y que tenía intenciones de quitarse la vida, de acuerdo con lo informado por el MPF.

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En paralelo, las autoridades hallaron en el lugar del crimen una carta presuntamente escrita por Gómez en la que admitiría haber cometido el hecho antes de darse a la fuga. También se secuestraron prendas de vestir, documentación, muestras de líquidos y un teléfono celular que se encontraba destruido.

Tras varios días prófugo, Gómez fue capturado por personal de la Brigada de Investigaciones de Cruz del Eje, dependiente de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, en un domicilio del barrio San Nicolás, en la ciudad de Malagueño, ubicada a unos 25 kilómetros de la capital provincial. Los investigadores determinaron que el sospechoso recorrió unos 125 kilómetros por la Ruta Nacional 38 para llegar hasta esa propiedad.

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Gómez quedó detenido a disposición de la fiscal de instrucción de Cruz del Eje, Sabrina Ardiles, e imputado por femicidio. Con las dos nuevas detenciones por encubrimiento, la causa suma tres personas privadas de su libertad. La Fiscalía continúa con la investigación.