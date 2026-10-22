Costa Rica

Universidad CENFOTEC abre convocatoria de becas del 100% para estudiar carreras tecnológicas en Costa Rica

El programa está dirigido a estudiantes destacados en ciencias, tecnología, artes y deportes, así como a profesionales interesados en cursar una maestría. El beneficio cubre la totalidad de la matrícula y las materias durante la carrera.

Las becas permitirán cursar carreras técnicas, bachilleratos universitarios y maestrías relacionadas con informática y tecnologías de información. Crédito: CENFOTEC
Las becas permitirán cursar carreras técnicas, bachilleratos universitarios y maestrías relacionadas con informática y tecnologías de información. Crédito: CENFOTEC
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La Universidad CENFOTEC anunció la apertura de una nueva convocatoria de Becas de Excelencia del 100%, una iniciativa que permitirá a estudiantes con capacidades sobresalientes acceder a formación universitaria en áreas tecnológicas sin asumir los costos de matrícula y materias durante toda la carrera.

El programa está dirigido a personas interesadas en cursar carreras técnicas, bachilleratos universitarios o maestrías relacionadas con informática y tecnologías de información, con el objetivo de impulsar el talento nacional y ampliar las oportunidades de formación especializada.

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Según informó la institución, las becas cubrirán el 100% de la matrícula y los cursos, lo que representa una oportunidad para quienes desean desarrollar una carrera profesional en sectores vinculados con la transformación digital.

La convocatoria se desarrolla bajo el enfoque STEAM, que integra conocimientos de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, reconociendo tanto el rendimiento académico como otras habilidades y trayectorias destacadas.

Seis categorías para acceder a las becas

La universidad estableció seis modalidades de becas para identificar diferentes perfiles de talento.

La categoría Tecnología STEAM está dirigida a egresados de colegios técnicos o científicos, mientras que Mujeres STEAM busca promover la participación femenina y fortalecer la inclusión en el sector tecnológico.

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Por su parte, Ciencia STEAM está orientada a estudiantes destacados en materias como física, química, biología y matemática.

El programa también contempla oportunidades para personas con habilidades fuera del ámbito estrictamente académico.

La modalidad Artistas STEAM reconoce trayectorias comprobadas en disciplinas como música, teatro y pintura, mientras que Deportistas STEAM está destinada a atletas destacados en disciplinas individuales o grupales.

Finalmente, la categoría Becas para Maestría está dirigida a profesionales graduados en áreas STEM que tengan interés en desarrollar proyectos de investigación e innovación.

Esta estructura busca ampliar las posibilidades de acceso a la educación tecnológica y reconocer distintas capacidades que puedan contribuir al desarrollo de profesionales especializados.

El programa contempla seis categorías de becas, dirigidas a personas con talento académico, científico, tecnológico, artístico y deportivo. Crédito: CENFOTEC
El programa contempla seis categorías de becas, dirigidas a personas con talento académico, científico, tecnológico, artístico y deportivo. Crédito: CENFOTEC

Beneficiarios participarán en proyectos de investigación

La directora de Bienestar Estudiantil de la Universidad CENFOTEC, Laura Gamboa, explicó que la iniciativa pretende formar profesionales capaces de responder a las necesidades de un mercado laboral cada vez más vinculado con la tecnología.

“Las Becas de Excelencia son una manifestación del compromiso de la Universidad CENFOTEC con la sociedad costarricense”, afirmó Gamboa.

La funcionaria destacó que el programa permitirá a los beneficiarios vincularse con actividades académicas y experiencias prácticas para fortalecer sus conocimientos.

“Este programa impulsa a personas con rendimiento sobresaliente en el área STEAM para que, a través de su vinculación en proyectos de investigación, innovación y 10 horas semanales de práctica, se formen como profesionales de alto perfil listos para liderar el desarrollo del país”, agregó.

La participación en estas actividades constituye uno de los componentes del programa, que busca complementar la formación académica con experiencias relacionadas con la investigación y la innovación.

La Universidad CENFOTEC anunció la apertura de su programa de Becas de Excelencia del 100% para estudiantes costarricenses. Crédito: CENFOTEC
La Universidad CENFOTEC anunció la apertura de su programa de Becas de Excelencia del 100% para estudiantes costarricenses. Crédito: CENFOTEC

Requisitos y cómo solicitar la beca

Uno de los principales requisitos establecidos por la universidad para quienes aspiren a las becas de pregrado, correspondientes a carreras técnicas y bachilleratos, es no encontrarse trabajando ni estudiando actualmente.

Esta condición busca facilitar que los beneficiarios puedan dedicar tiempo a su formación profesional y a las actividades contempladas dentro del programa.

Los requisitos específicos varían según la categoría de postulación, por lo que los interesados deberán revisar las condiciones correspondientes antes de completar su solicitud.

El proceso de inscripción se encuentra habilitado mediante la página oficial ucenfotec.ac.cr/becas-del-100/, donde se puede consultar la información sobre el programa y presentar la postulación.

Con esta convocatoria, la Universidad CENFOTEC pretende contribuir a la formación de nuevos profesionales en sectores como inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollo tecnológico, áreas que forman parte de su estrategia de impulso a la transformación digital del país.

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