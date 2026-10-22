"No condenen a un inocente para honrar un ídolo”: Oneto pidió la absolución de Luque en el juicio por Maradona

Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de Maradona (Foto: Reuters)

Guardar

La defensa de Leopoldo Luque pidió su absolución en el juicio por la muerte de Diego Maradona con un alegato de unas ocho horas que cuestionó la acusación y sostuvo que el neurocirujano no estuvo a cargo de la internación domiciliaria del exfutbolista. Francisco Oneto y Roberto Rallín plantearon, en forma subsidiaria, la aplicación de la pena mínima por homicidio culposo, sin detención ni inhabilitación profesional.

La exposición se realizó este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. La Fiscalía y las querellas habían acusado a Luque de homicidio simple con dolo eventual y solicitaron condenas de entre 12 y 16 años de prisión.

PUBLICIDAD

En este contexto, Oneto comenzó su exposición criticando la investigación: “Nunca se explicaron los hechos que la fiscalía relata, no se probaron. Lo que se advierte haciendo un análisis de los fragmentos que se pueden tomar de la acusación es inconsistencia analítica. Porque no tienen nada probado y lo saben. Si hay un error, el error es el juicio”.

Sobre la salud de Maradona, la defensa del neurocirujano aseguró que “no existía posibilidad de prever el desenlace” porque fue consecuencia de un evento agudo y el Diez no tuvo síntomas de ninguna de las fallas que se desctaron en la autopsia.

PUBLICIDAD

Además, alegó que Diego no era un paciente cardíaco sino que eso fue “un prejuicio” por su episodio del 2000 y remarcó que Luque, en el último tiempo, solo lo atendía por cuestiones de su especialidad, no clínicas.

Francisco Oneto, defensor de Luque

“Luque no era el médico de cabecera, en noviembre de 2020 él reduce su incumbencia a la neurocirugía y de eso hay prueba de sobra”, afirmó el abogado durante la audiencia.

En contraparte, identificó a Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga, como la persona a cargo de esa función. “Claramente quién estaba a cargo de esa función era Nancy Forlini. Eso es un hecho objetivo”, sostuvo Oneto.

PUBLICIDAD

Y sumó: “Esto no es el colegio, acá no te llevas una mala nota, vas a la cárcel. En el colegio la maestra decía ‘diganme quién fue o fueron todos’. Acá el fiscal no es una maestra”.

En la misma línea, su colega Rallín dijo: “Para la acusación Leopoldo Luque fue el chivo expiatorio de esta causa. Podríamos decir que es un perejil. Acá nosotros entendemos que al doctor Luque se lo seleccionó para este caso. Él se sentó frente a ustedes 12 veces. Les contó su versión de los hechos, invocó prueba. La Fiscalía pidió 12 años, uno por cada indagatoria pareciera. Nosotros estamos acá no para afirmar la inocencia de Luque con slogans televisivos, sino con prueba que lo fundamente”, dijo Rallín.

PUBLICIDAD

El acta de externación

Otro de los pasajes centrales fue la discusión sobre el acta de externación de la Clínica Olivos, firmada por Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov como responsables, a partir de la cual se dispuso el traslado de Maradona a la vivienda donde murió.

“La internación domiciliaria, lo dijo ayer Vadim, la dispuso Cosachov con criterio médico. No la dispuso Luque. La neurocirugía no tuvo incidencia en el desenlace, por lo que no tenía posición de garante”, alegó Oneto.

Roberto Rallín, al exponer sobre el mismo tema, rompió una copia del documento y cuestionó su validez. “Es ilegal esta acta porque lo que se pretendió es eludir las responsabilidades que la ley le otorgaba a la empresa de internación domiciliaria”, afirmó. Además, sostuvo que aun si Luque hubiera sido médico de cabecera, no habría tenido forma de evitar el desenlace.

PUBLICIDAD

El cuestionamiento a la Junta Médica

Oneto alegó que la Junta Médica no pudo sostener “lo que escribió en un papel”. “Las paradojas llegan a puntos insospechados. Si no fuera trágico, es cómico. Están imputados Perroni y Almirón por usar parámetros mal consignados en sus informes, pero los integrantes de la junta usan esos mismos parámetros para el suyo porque para eso sí les sirve”, dijo el defensor.

El neurocirujano sentado en el medio entre sus abogados defensores (derecha) y los de la psiquiatra Cosachov (izquierda)

“Que Maradona era cardíaco es un prejuicio. Así como se instaló que Adán mordió una manzana y por eso Dios lo echa del paraíso, cuando en realidad fue el fruto prohibido, se instaló que Maradona era cardíaco. Y hasta la junta médica lo adoptó como cierto. No tenían la más mínima idea, pero como habían leído diarios desde los 2000 lo dio por hecho”, continuó.

PUBLICIDAD

Y sumó: “Es tal claro que Maradona no tenía ningún problema del corazón en 2020, se tuvieron que ir al año 2000. Pero después de ese año, ¿qué? ¿Fueron hasta el 2000, se metieron en una heladera y volvieron en 2020? No tuvieron en cuenta lo que pasó todos esos años. Y pasaron cosas. Y el testigo Carlos Álvarez dijo que la miocardiopatía que tuvo fue reversible".

“De 2018 a 2020 no hubo la más mínima alerta de una cardiopatía activa. ¿De verdad vamos a seguir pensando que tenían el deber de representarse la muerte por un problema cardíaco?“, declaró.

PUBLICIDAD

En el cierre de su exposición, el letrado pidió la absolución de todo cargo para Luque. Como alternativa, solicitó la pena mínima prevista para el homicidio culposo y que no se ordenaran ni su detención ni su inhabilitación para ejercer la medicina.

Francisco Oneto y Roberto Rallín

“Yo no les pido que se olviden de quién es Maradona, sino que recuerden qué es la Justicia”, dijo Oneto ante los jueces. Luego completó: “Condenar a un inocente para honrar un ídolo no es Justicia, es convertir a un inocente en un chivo expiatorio”.

Roberto Rallín, por su parte, le dijo al tribunal: “Cuando se analice dentro de 200 años, lo más probable o lo más certero es que no estemos ninguno acá, van a ver una acusación que intentó hacer de todo para expropiarle a Luque lo más sagrado que tiene un ser humano, además de su vida y su salud, la libertad. Luque se paró frente a ustedes y declaró 12 veces y les contó la verdad. Y yo les pido y les ruego señores jueces que cuando en 200 años hablen de este juicio digan que a Luque no se lo condenó porque todavía hay jueces en San Isidro”.

PUBLICIDAD