Expulsaron del país a un peligroso delincuente peruano: lo arrestaron tras un intento de robo y no podrá volver a la Argentina

Expulsaron del país a un delincuente peruano con siete condenas judiciales que fue detenido hace dos meses

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La Dirección Nacional de Migraciones dispuso la expulsión del país y la prohibición permanente de reingreso para Heric Manuel Arteaga Buleje, un ciudadano peruano que registra siete condenas judiciales por hurtos y una tentativa de robo.

La medida se concretó luego de que el hombre fuera trasladado este miércoles por la División Unidad Táctica de Intervención en Alcaidías (DUTIA) al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1. Allí se le notificó formalmente la resolución migratoria.

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Tras esa instancia, fuerzas federales lo llevaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde abandonó la Argentina.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, Arteaga Buleje había sido arrestado el 22 de agosto en Teniente General Juan Domingo Perón al 2400, en el barrio porteño de Balvanera, luego de que el propietario de un comercio advirtiera que había ocultado una rotopercutora entre sus prendas.

Al detectar la maniobra, el comerciante persiguió al sospechoso por la vía pública y alertó a agentes policiales que concretaron la detención. A partir de ese procedimiento, se revisaron sus antecedentes penales y su situación migratoria.

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Heric Manuel Arteaga Buleje fue arrestado dos meses atrás en el barrio de Balvanera.

El historial judicial de Arteaga Buleje incluye condenas por distintos hechos de hurto, varios de ellos en grado de tentativa y como coautor, además de una pena por tentativa de robo.

En abril de 2017, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50 lo condenó a tres meses de prisión por hurto en grado de tentativa. Un año después, en abril de 2018, recibió diez meses de prisión por una tentativa de robo y dos hechos de hurto reiterado en concurso real.

Más de un año después, en agosto de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14 de CABA le impuso a Arteaga Buleje una condena de tres meses de prisión por hurto en calidad de coautor. Posteriormente, en septiembre de 2020, recibió un mes de prisión por otro hurto en grado de tentativa.

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En noviembre de 2021 fue condenado a tres meses de prisión por dos hechos de hurto simple en concurso real. En septiembre de 2022 recibió una pena de dos meses por hurto en grado de tentativa, también como coautor.

Su último antecedente consignado corresponde a junio de 2024, cuando fue condenado a dos meses de prisión por hurto simple en grado de tentativa. Con la resolución de la Dirección Nacional de Migraciones, quedó impedido de volver a ingresar de forma permanente al país.