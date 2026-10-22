Crimen y Justicia

Expulsaron del país a un peligroso delincuente peruano: lo arrestaron tras un intento de robo y no podrá volver a la Argentina

Heric Manuel Arteaga Buleje fue detenido hace dos meses en el barrio porteño de Balvanera. Su amplio prontuario penal

Expulsaron del país a un delincuente peruano con siete condenas judiciales que fue detenido hace dos meses
Guardar

La Dirección Nacional de Migraciones dispuso la expulsión del país y la prohibición permanente de reingreso para Heric Manuel Arteaga Buleje, un ciudadano peruano que registra siete condenas judiciales por hurtos y una tentativa de robo.

La medida se concretó luego de que el hombre fuera trasladado este miércoles por la División Unidad Táctica de Intervención en Alcaidías (DUTIA) al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1. Allí se le notificó formalmente la resolución migratoria.

PUBLICIDAD

Tras esa instancia, fuerzas federales lo llevaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde abandonó la Argentina.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, Arteaga Buleje había sido arrestado el 22 de agosto en Teniente General Juan Domingo Perón al 2400, en el barrio porteño de Balvanera, luego de que el propietario de un comercio advirtiera que había ocultado una rotopercutora entre sus prendas.

Al detectar la maniobra, el comerciante persiguió al sospechoso por la vía pública y alertó a agentes policiales que concretaron la detención. A partir de ese procedimiento, se revisaron sus antecedentes penales y su situación migratoria.

PUBLICIDAD

Un hombre con chaleco antibalas y rostro difuminado permanece custodiado por dos agentes de la Policía de la Ciudad frente a un cartel
Heric Manuel Arteaga Buleje fue arrestado dos meses atrás en el barrio de Balvanera.

El historial judicial de Arteaga Buleje incluye condenas por distintos hechos de hurto, varios de ellos en grado de tentativa y como coautor, además de una pena por tentativa de robo.

En abril de 2017, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50 lo condenó a tres meses de prisión por hurto en grado de tentativa. Un año después, en abril de 2018, recibió diez meses de prisión por una tentativa de robo y dos hechos de hurto reiterado en concurso real.

Más de un año después, en agosto de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14 de CABA le impuso a Arteaga Buleje una condena de tres meses de prisión por hurto en calidad de coautor. Posteriormente, en septiembre de 2020, recibió un mes de prisión por otro hurto en grado de tentativa.

En noviembre de 2021 fue condenado a tres meses de prisión por dos hechos de hurto simple en concurso real. En septiembre de 2022 recibió una pena de dos meses por hurto en grado de tentativa, también como coautor.

Su último antecedente consignado corresponde a junio de 2024, cuando fue condenado a dos meses de prisión por hurto simple en grado de tentativa. Con la resolución de la Dirección Nacional de Migraciones, quedó impedido de volver a ingresar de forma permanente al país.

Temas Relacionados

BalvaneraExtradiciónÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Caso Martín Cáceres: postergaron el juicio contra los rugbiers acusados de agredirlo a la salida de un boliche en 2025

La Justicia de Córdoba anunció que el debate no comenzará este viernes como estaba previsto. Frente a esto, la familia de la víctima denunció que la medida "entorpece el proceso judicial"

Caso Martín Cáceres: postergaron el juicio contra los rugbiers acusados de agredirlo a la salida de un boliche en 2025

Detuvieron a un prófugo por homicidio y a otras nueve personas en el marco del operativo por el recital de BTS

La Policía identificó al sospechoso cerca del Estadio Único tras intervenir ante denuncias por desórdenes y pedidos de dinero a quienes circulaban por Ringuelet

Detuvieron a un prófugo por homicidio y a otras nueve personas en el marco del operativo por el recital de BTS

Murió un hombre tras sufrir un fuerte golpe en Santiago del Estero y su hijo se entregó a la Justicia

Julio Etergidio T. falleció este martes tras agonizar durante días. Ambos habían discutido por una moto, forcejearon y el hombre cayó al suelo, golpeandose la cabeza contra unos ladrillos

Murió un hombre tras sufrir un fuerte golpe en Santiago del Estero y su hijo se entregó a la Justicia

Apuñalaron a un joven en Jujuy durante una pelea callejera

La víctima, de 21 años, recibió dos lesiones profundas en sus extremidades y fue trasladada de urgencia al Hospital Pablo Soria. Buscan al sospechoso

Apuñalaron a un joven en Jujuy durante una pelea callejera

Delincuentes robaron toda la jubilación a un hombre en La Plata cuando salía del banco

Dos hombres abordaron al hombre durante la mañana cerca de avenida 7, lo amenazaron con un objeto apoyado sobre su espalda y escaparon con el efectivo

Delincuentes robaron toda la jubilación a un hombre en La Plata cuando salía del banco

DEPORTES

El álbum de fotos de la recorrida de bodegas de Manu Ginóbili durante sus vacaciones en Mendoza: “¡Qué linda semana con amigos!“

El álbum de fotos de la recorrida de bodegas de Manu Ginóbili durante sus vacaciones en Mendoza: “¡Qué linda semana con amigos!“

El conflicto interno que estalló entre una figura del fútbol y sus compañeros de la selección: “Me echaron del grupo de Whatsapp”

Escándalo en Paraguay por el código de vestimenta que impuso un club para los partidos: la respuesta de una fotógrafa

Con Ferro como gran protagonista, se definen los ascensos y descensos del fútbol argentino: todo lo que hay que saber

A 20 años del “Last Dance” de Schumacher en Ferrari: la épica carrera en su primer retiro de la Fórmula 1

TELESHOW

La felicidad de Virginia Lago por su presente exitoso en radio y televisión: “Somos una familia”

La felicidad de Virginia Lago por su presente exitoso en radio y televisión: “Somos una familia”

BTS hizo historia en Argentina: 13 años de espera, una noche de emoción y siete artistas frente al ARMY

144 fotos de los Martín Fierro de Radio 2026: alfombra roja, emociones y ganadores

Eduardo Feinmann, ganador del Martín Fierro de Radio 2026: “La libertad no la declamamos, la ejercemos”

María O’Donnell ganó el Martín Fierro de Oro de Radio 2026

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos alertó que el PCC brasileño puede operar en Uruguay sin tener una estructura criminal instalada

Estados Unidos alertó que el PCC brasileño puede operar en Uruguay sin tener una estructura criminal instalada

El Parlamento Europeo le otorgó el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional

Una bóveda y Al Capone: así fue el guiño de Los Simpson a uno de los mayores fracasos de la televisión

El Gobierno francés evalúa suspender las redes sociales durante las próximas protestas masivas para impedir que se organicen saqueos

El régimen de norcoreano anunció que retomará las emisiones de propaganda hacia Corea del Sur a través de la frontera