Milei comienza a jugar en las candidaturas a gobernador y coloca a un hombre suyo para una provincia clave

El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia un discurso en el Foro de la Nueva Economía, celebrado en Madrid (España), el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Alejandro Martínez Vélez.

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Son contados los casos en los que Javier Milei habla sobre eventuales candidatos libertarios en las provincias. Ese suele ser un territorio abordado principalmente por su hermana Karina o sus laderos del partido nacional de La Libertad Avanza, que distribuyen los liderazgos en cada uno de los distritos en consonancia con la estrategia política para hacer crecer el armado.

Milei hizo una excepción después de mucho tiempo. El último lunes por la noche, durante una alocución en la Expo Argentina Oil realizada en Neuquén, comenzó a hablar de la asimetría de inversiones entre las provincias que adhirieron al RIGI y aquellas que no. Al hablar de La Pampa, destacó que podría funcionar “como un hub logístico en el centro geográfico del país”, pero que la administración provincial “decidió enemistarse con el crecimiento económico y la generación de riqueza”.

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“Hoy cruzar de una provincia a la otra se asemeja a cruzar el muro de Berlín. Le pondremos un buen candidato y pintaremos La Pampa también de violeta. No se olviden que mi vocero no solo es economista de la escuela austríaca, sino que además es de La Pampa”, asestó el Presidente. El aludido era el vocero presidencial y presidente partidario en esa provincia, Adrián Ravier.

Hasta ese momento, Milei solo había adherido a la candidatura de Diego Santilli a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo hizo en múltiples ocasiones en el último año, aunque no son pocos los que sugieren que “El Colo” tiene un panorama complicado en ese objetivo porque el modelo macroeconómico que impulsa el gobierno nacional tiene a los grandes del conurbano como principales perdedores. Infobae ha escuchado a más de un integrante del oficialismo esperanzado en que mude su campaña a la Ciudad y dispute la Jefatura de Gobierno.

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Adrián Ravier, vocero presidencial

Por otro lado, La Libertad Avanza oficializó meses atrás que Lisandro Catalán, exvicejefe de Gabinete de la Nación y presidente partidario en Tucumán, será quien encabece la boleta a gobernador. No hay ninguna otra provincia donde La Libertad Avanza haya hecho un acto para encumbrar a su candidato, aunque hay nombres a los que sólo les resta la ratificación oficial. Son ejemplos de ello Gabriel Bornoroni en Córdoba, Luis Petri en Mendoza, Nadia Márquez en Neuquén y Emilia Orozco en Salta.

Milei fue explícito y eligió investir a Ravier como candidato solo como lo hizo anteriormente con Santilli. En el pasado también lo hizo para posicionar a Manuel Adorni y a José Luis Espert como sus principales candidatos en la campaña local de la Ciudad y en la de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, respectivamente.

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“Con eso bajó el martillo de que lo quiere sí o sí”, afirman cerca del Presidente. También le pidió que lo acompañara en su corto viaje por España y son cada vez más las actividades en las que aparece a su lado.

Ravier encabezó la boleta libertaria en las elecciones legislativas de 2025 y abandonó la banca por la que había asumido cuando fue convocado por el propio Milei para ser su vocero presidencial en julio, cuando Adorni se encontraba a semanas de abandonar la gestión por el escándalo de presunto enriquecimiento ilícito. El objetivo era abandonar el tono disruptivo que había impuesto su antecesor y darle un perfil técnico y economicista a la comunicación gubernamental.

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El economista tuvo diversos traspiés en las primeras semanas que estuvo en el cargo. Generó un revuelo con el equipo económico al hablar sobre el tipo de cambio y realizó declaraciones varias que sobrevolaron los medios de comunicación. En el último mes ajustó su estrategia en las conferencias de prensa y logró mitigar el margen de error con respuestas cortas y sin demasiado despliegue. Si bien su continuidad pudo haber corrido riesgo de haber persistido los errores, hoy en varios despachos de la Casa Rosada afirman que ese peligro se disipó.

Si las alianzas políticas y el viento de cola lo acompañan, Ravier tiene chances de convertirse en gobernador de La Pampa. O al menos eso creen en varios segmentos del Gobierno. “A diferencia de otras provincias, los pampeanos ven a Neuquén desarrollándose al lado y que su modelo de gestión local no brinda esas mismas oportunidades. Nosotros le queremos decir al electorado que vamos a convertir a la provincia en la Texas argentina”.

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El documento que firmaron LLA, PRO, UCR y otras fuerzas provinciales en La Pampa

Ravier avanzó con el armado de una estructura propia en La Pampa. Uno de esos movimientos clave fue la colocación del dirigente de la Sociedad Rural, Federico Cobreros, al frente del congreso partidario. También cerró un entendimiento con diferentes partidos que se materializó en un documento de principios compartidos firmado en Santa Rosa el pasado 16 de octubre, con la intención de construir una alianza electoral de cara al año próximo.

El documento fue firmado tanto por La Libertad Avanza como por Comunidad Organizada, el MID, Mofepa, el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). El texto, titulado “Por el futuro de los pampeanos”, establece un marco de coincidencias entre las seis fuerzas, aunque todavía no define un formato electoral conjunto ni candidaturas.

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Las declaraciones de Milei no pasaron desapercibidas en la provincia. El PRO lanzó como su principal dirigente a la presidenta del Tribunal de Cuentas provincial, Marita Mac Allister; mientras que la UCR tiene al exdiputado nacional Martín Berhongaray, que estuvo a cinco puntos de ganarle al actual gobernador Sergio Ziliotto en las elecciones a gobernador de 2023.

Adrián Ravier con una gorra que dice Make La Pampa Great Again

El encuentro de todas estas fuerzas se produjo en medio de los contactos que distintos espacios no peronistas mantienen en varias provincias argentinas para competir contra el oficialismo local. Al ser consultado, una fuente de la oposición dialoguista provincial marcaba que “no hay tal cosa como un candidato ya definido o una decisión unilateral, sino que tiene que haber un consenso de todas las partes”. En La Pampa, el peronismo gobierna de forma ininterrumpida desde el regreso de la democracia en 1983.

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Una importantísima fuente libertaria de la provincia afirmó que Ravier “va a ser candidato de cualquier manera” y que LLA podría “medir bien” incluso separado de sus aliados. Ese escenario, de cualquier manera, parece inconveniente y todo parece indicar que deberá producirse un consenso en el arco opositor para no propiciar una nueva victoria peronista.

En el plano programático, los firmantes se comprometieron a “defender el trabajo, la vida, la libertad, la propiedad, y fomentar la inversión privada, la creación de riqueza, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley”, principios que consideran el marco indispensable para el desarrollo de las personas y las comunidades.

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La declaración de Milei podría acelerar las conversaciones. Tampoco resultó menor que en ese discurso realizado en Neuquén hiciera gestos de acercamiento con el neuquino Rolando Figueroa. “Entendió mejor que nadie que la mejor ayuda que se le puede dar a quien quiere invertir es no ponerle palos en la rueda”, afirmó.

Estas declaraciones se producen en el marco de las conversaciones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene con gobernadores aliados que pueden aportar votos al oficialismo en el Congreso para suspender las PASO. Tanto Karina Milei como los primos Menem son más reacios a pactar en estas semanas y relegar la posibilidad de que LLA compita en los distritos locales.