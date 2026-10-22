Movimientos populares de América Latina debatirán en La Matanza la encíclica de León XIV junto a representantes del Vaticano

Entre el 27 y el miércoles 28 de octubre en la “Ciudad Papa Francisco”, en La Matanza y bajo el lema: “Por una Magnífica Humanidad", se realizará el encuentro entre los movimientos sociales de la región y representantes del Vaticano, como anticipo de la llegada de León XIV al país

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Movimientos populares de toda América Latina se reunirán en Buenos Aires para debatir la primera encíclica de León XIV y entregarle un mensaje conjunto antes de su llegada al país.

El Encuentro Regional de Movimientos Populares – Capítulo Argentina 2026 se realizará el martes 27 y el miércoles 28 de octubre en la “Ciudad Papa Francisco”, en La Matanza, provincia de Buenos Aires, bajo el lema “Por una Magnífica Humanidad: los pueblos construyen organización, dignidad y esperanza”. La cita reúne a delegaciones de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), TECHO, Cáritas, los Hogares de Cristo, el mundo sindical y organizaciones hermanas de la región, entre ellas el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra y el MTST de Brasil.

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Llegarán desde Roma representantes del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral —organismo de la Santa Sede que acompaña desde el comienzo el camino de los movimientos populares— con presencia de su prefecta: Alessandra Smerilli. Los acompañarán integrantes de la Pontificia Comisión para América Latina. Participarán también el padre italiano Mattia Ferrari, coordinador general del Encuentro Mundial de Movimientos Populares (EMMP).

Doce años después de que el papa Francisco convocara al primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares en Roma, las organizaciones de la región se congregan una semana antes de la llegada de León XIV a la Argentina, en lo que definen como una continuidad de ese camino abierto en 2014. El propio lema del encuentro, “Por una Magnífica Humanidad: los pueblos construyen organización, dignidad y esperanza”, retoma el título de la primera encíclica del Pontífice y busca ponerla en diálogo con la agenda histórica de Tierra, Techo y Trabajo, las “3T” que Francisco definió como “derechos sagrados” en la exhortación Fratelli tutti.

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El papa Francisco en el Vaticano junto a los movimientos sociales, en este caso del Movimiento de Trabajadores Excluidos

Un espacio nacido de la invitación de Francisco a no resignarse

El Encuentro Mundial de Movimientos Populares (EMMP) es, según define su propio dossier de presentación, “un espacio de hermandad entre organizaciones de base de los cinco continentes”, construido en torno a la invitación de Francisco a que “los pobres y los pueblos organizados no se resignen y sean protagonistas del cambio”.

El documento sostiene que esa cita “responde a la necesidad de promover la organización de los excluidos para construir, desde abajo, la alternativa humana a esta globalización excluyente que nos arrebata hasta los derechos sagrados al techo, al trabajo y a la tierra”.

Delegaciones de los movimientos populares del mundo en el Vaticano

El primer encuentro se celebró en Roma en octubre de 2014 y reunió a un centenar de representantes de los cinco continentes para debatir con Francisco la realidad de los trabajadores precarizados y excluidos, desde la perspectiva de la exhortación Evangelii gaudium.

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Le siguieron Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en 2015, donde más de 1.500 delegados de 40 países redactaron la Carta de Santa Cruz, y un tercer encuentro en el Vaticano en 2016, con 170 delegados de 65 países.

Durante la pandemia, Francisco envió una carta a los movimientos el 12 de abril de 2020 en la que propuso “un salario universal para los trabajadores más humildes y sin derechos”, y en 2021 se realizó un cuarto encuentro virtual centrado en el impacto de la COVID-19.

El quinto capítulo, ya con León XIV como Pontífice, se celebró en Spin Time, Roma, entre el 21 y el 24 de octubre de 2025. Fue la primera audiencia del nuevo Papa con las delegaciones del movimiento, recibidas en el Aula Pablo VI, y culminó con una multitudinaria peregrinación jubilar en el Vaticano. Allí, León XIV les dijo a los representantes de los cinco continentes: “Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados, por los que vale la pena luchar, y quiero que me oigan, que me escuchen decir, ¡estoy con ustedes!”.

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León XIV en el Vaticano saluda a las delegaciones de la economía popular de varios continentes

La agenda de dos jornadas en La Matanza

El Capítulo Argentina retoma ese impulso en las vísperas de la primera visita de León XIV al país, la tierra donde su predecesor forjó buena parte de su mirada pastoral.

La primera jornada, el martes 27, estará dedicada a talleres de reflexión e intercambio de experiencias entre las organizaciones participantes. Las mesas de trabajo debatirán cinco ejes: exclusión y dignidad humana, el futuro del trabajo, tecnología e inteligencia artificial, narcoestructura y vida en los barrios, y comunidad y organización. Entre las preguntas que se abordarán figuran qué ocurre con la dignidad humana y el trabajo en tiempos de plataformas y automatización, quién controla las nuevas tecnologías y qué lugar le queda al pueblo organizado en el mundo que viene.

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El miércoles 28 se pondrán en común las conclusiones de los talleres y se redactará, de manera colectiva, un mensaje y un documento oficial que los movimientos populares entregarán directamente a León XIV durante su estadía en el país.

Esa segunda jornada cerrará con una peregrinación a pie hacia el predio “Las 3T”, en el barrio Puerta de Hierro, partido de La Matanza, donde se celebrará una misa de cierre a las 11:30 que presidirá monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata.

Monseñor Gustavo Carrara cerrará los dos día de encuentro con los movimientos sociales de la región

De la jornada final del encuentro participarán integrantes de TECHO y toda la mesa directiva de la UTEP, entre ellos Alejandro Gramajo y el secretariado completo de la organización: Norma Morales, Dina Sánchez, Johana Duarte y Vasco Berdesegar. También formará parte el diputado nacional Juan Grabois, quien funciona como nexo directo con Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano. Francisco había nombrado a Grabois como integrante de ese dicasterio.

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La presencia de Smerilli (junto al sacerdote italiano Mattia Ferrari) destaca el peso que ocupa la religiosa en el vínculo entre el Vaticano y los movimientos sociales latinoamericanos: asumió la prefectura del organismo el 1 de septiembre, en sucesión del cardenal Michael Czerny, y ya había sido mencionada como interlocutora directa de las organizaciones argentinas en los meses previos a la gira papal.

La carta que la UTEP envió al Papa

La actividad del miércoles tiene un origen concreto. Según explicaron los organizadores del encuentro a este medio, la jornada responde a una carta que la UTEP y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores enviaron al Vaticano apenas se confirmó el viaje de León XIV a la Argentina. “Le habíamos mandado una carta al Papa cuando nos enteramos que iba a venir, que la hicimos pública. Le pedimos que, por favor, visite los barrios populares. Y este encuentro y el recorrido con los representantes del Vaticano a los barrios populares es una respuesta a ese pedido que con amor y respeto le hicimos a Su Santidad”, señalaron ante una consulta de Infobae.

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La carta que la UTEP envió al Vaticano

También detallaron que: “El día miércoles se va a hacer una peregrinación por Puerta de Hierro para mostrarle a Alessandra Smerilli, que es la prefecta del dicasterio, la situación de la integración sociourbana y de los barrios populares. Y después culmina con la misa que presidirá monseñor Carrara”, detallaron.

En esa misiva, la UTEP le pedía al Papa que visitara barrios para constatar el estado de la integración sociourbana y que atendiera la situación de los cartoneros, además de solicitar un recorrido por cooperativas de la economía popular. “

La recuperación de León XIV

El encuentro se desarrolla en el tramo final de los preparativos del séptimo viaje apostólico de León XIV fuera de Italia, que también incluye Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Según el cronograma presentado por la Casa Rosada en septiembre, el Pontífice llegaría a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, tras su paso por Montevideo, Paysandú y Florida, para un homenaje al general José de San Martín y un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

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El lunes 9, León XIV visitaría el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, y celebraría una misa junto al Monumento de los Españoles, además de reunirse con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. El martes 10 viajaría a Córdoba, y el miércoles 11 cerraría su estadía con una misa frente a la Basílica de Luján, antes de partir hacia Perú.

El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo 8 de noviembre (Foto: Europa Press)

La confirmación definitiva de ese itinerario depende todavía de la recuperación del Pontífice, de 71 años, operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma por un adenocarcinoma en el lóbulo inferior del pulmón derecho. El Vaticano informó esta semana que los estudios posteriores a la cirugía descartaron la necesidad de tratamientos oncológicos adicionales, al confirmar que el tumor se encontraba localizado. León XIV recibió el alta el sábado 17 de octubre y retomó de manera gradual sus actividades públicas: encabezó el Ángelus del domingo siguiente ante unas 15.000 personas y, el miércoles 21, volvió a presidir la audiencia general en la Plaza de San Pedro a bordo del papamóvil.

El cirujano que lo operó, Stefano Margaritora, afirmó en declaraciones recogidas por Vatican News que “no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje” y estimó que el Papa podría estar “plenamente recuperado” en un plazo cercano a los diez días.

La Santa Sede no introdujo hasta el momento modificaciones en el programa de la gira sudamericana, mientras en la Argentina el Gobierno mantiene activa una unidad especial de coordinación de seguridad, logística y protocolo para la visita.