Salidera bancaria en Pilar: retiró $26 millones para comprar una camioneta y le robaron frente a la concesionaria

Un concesionario Renault ubicado sobre la autopista Panamericana registra el robo de una suma de dinero a un hombre. (Google Maps)

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Una salidera bancaria ocurrió este miércoles en Pilar, cuando dos hombres en moto rompieron el vidrio de una camioneta y escaparon con un bolso que contenía 26 millones de pesos en efectivo, destinados para la compra de un vehículo.

La víctima fue un hombre de unos 60 años, que había sacado el dinero minutos antes de dirigirse hacia una concesionaria, ubicada sobre la traza de la Panamericana.

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El episodio ocurrió ayer pasadas las 11, cuando el damnificado salió de una sucursal de su banco con una suma superior a $26.000.000 en efectivo, abordó su vehículo y manejó hasta una agencia, situada a la misma altura, pero del otro lado de la autopista.

De acuerdo con lo informado por el portal Pilar a Diario, la maniobra delictiva fue rápida. Mientras el hombre había descendido de su Renault Kangoo blanca para ingresar a la concesionaria, una moto Yamaha negra de 250 cc se acercó al vehículo estacionado. Uno de los ocupantes rompió los cristales con un objeto contundente, se inclinó dentro del habitáculo y retiró el bolso con el dinero. Después, ambos huyeron en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

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Hasta ahora, no trascendieron detenciones ni la identificación de sospechosos. Tampoco se informó de manera oficial cuánto tiempo pasó entre la salida del banco y la llegada del hombre a la agencia.

Un hombre sufrió un asalto tras retirar dinero en efectivo para comprar un automóvil en una sucursal del Banco Santander ubicada sobre la autopista Panamericana. (Goggle Maps)

Los investigadores buscan determinar si hubo un seguimiento desde el banco o si los ladrones detectaron la presencia del dinero cuando el utilitario quedó estacionado frente al comercio. Otra de las hipótesis que barajan es si existió algún tipo de complicidad con algún empleado del banco.

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Tras el robo, las autoridades comenzaron a revisar registros fílmicos de la zona para establecer si la maniobra quedó captada por cámaras de seguridad públicas o privadas. El objetivo es precisar el trayecto de la moto, identificar rasgos de los dos ocupantes y reconstruir los movimientos previos al ataque.

Uno de los datos relevantes del hecho es que el retiro del dinero se produjo debido a que la compra no pudo concretarse por medios electrónicos. Esa circunstancia obligó a la víctima a trasladar una suma elevada en efectivo, un factor que terminó exponiéndola a un ataque en la vía pública.

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Hace tan solo unos meses, una mujer fue víctima de una salidera bancaria en La Plata. El episodio trascurrió durante los últimos días de marzo en la calle 36 entre 4 y 5, a pocos metros de la entidad bancaria. Durante la huida, la alarma de vecinos alertó a las autoridades y un policía de civil avisó de inmediato a seguridad, provocando un rápido operativo.

Personal de la Policía Motorizada desplegó un operativo que permitió ubicar a los asaltantes. Aunque los delincuente escaparon a pie, dejaron abandonada una moto en la zona de 121 y 525, la cual tenía un pedido de secuestro por hurto. Finalmente, aprehendieron a un menor de 17 años en la calle 120 y 525.

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Los agentes policiales recuperaron la cartera, documentación, tarjetas y el vehículo usado en el robo, aunque el dinero no fue recuperado. La causa fue caratulada como “tentativa de robo y encubrimiento” y quedó en manos de la UFI del Joven N° 3, que dispuso el alojamiento del adolescente en un centro de recepción.