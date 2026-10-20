Guatemala

Los funcionarios públicos en Guatemala que buscan alcaldías en las elecciones 2027 deben renunciar antes del miércoles 21 de octubre

El Tribunal Supremo Electoral estableció la fecha para quienes ejercen en la localidad donde planean competir, con una separación de tres meses previa a la convocatoria prevista para enero de 2027

Salón con mesas redondas, manteles oscuros, rótulos de partidos políticos, autoridades en un estrado y la bandera de Guatemala
Los empleados públicos de Guatemala que aspiren a una alcaldía deben renunciar a sus cargos antes del 21 de octubre si ejercen en el municipio. (TSE Guatemala)
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Los funcionarios y empleados públicos de Guatemala que aspiren a una alcaldía en 2027 deberán dejar sus cargos antes del miércoles 21 de octubre de 2026 si trabajan en el municipio donde buscan ser electos. El requisito busca asegurar que transcurran los tres meses sin ejercicio de funciones públicas que exige la legislación antes de la convocatoria electoral.

La fecha fue establecida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) mediante el Acuerdo Número 316-2026, que fijó las normas aplicables a los servidores públicos interesados en competir por cargos de elección popular durante el próximo proceso.

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El calendario preliminar prevé que la convocatoria para las Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano sea emitida el 22 de enero de 2027. La separación del cargo debe producirse antes de octubre porque la ley exige un período de tres meses entre el ejercicio de una función pública municipal y la convocatoria.

Dos páginas impresas del acuerdo 316-2026 del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala con texto legal, sellos oficiales y firmas.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala establece los plazos de renuncia para los funcionarios públicos interesados en participar en el proceso electoral general de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres meses sin funciones en el municipio de la candidatura

La exigencia se apoya en el artículo 206 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que regula la integración de las corporaciones municipales. La disposición alcanza a quienes desempeñen funciones públicas en el mismo municipio donde pretenden postularse para alcalde.

El límite territorial es determinante: los ciudadanos solo pueden competir por cargos de elección popular en las corporaciones municipales del municipio donde estén empadronados. Por lo tanto, la prohibición no se aplica de forma general a cualquier empleo estatal, sino al cargo ejercido dentro de la jurisdicción en la que se busca obtener la alcaldía.

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El Tribunal Supremo Electoral estableció que la separación debe ser efectiva y respetar el período previo previsto por la legislación. El incumplimiento puede impedir la inscripción de una candidatura o tener consecuencias sobre la validez de una eventual elección.

La ley es explícita al respecto: “Es nula la elección de alcalde que recaiga en funcionario o empleado público que ejerza cargo en el municipio donde se postula o que lo hubiere ejercido durante los tres meses antes de la fecha de convocatoria a elecciones”.

Esa nulidad afectaría a un candidato electo que no hubiera cumplido con la obligación de separarse de sus funciones dentro del plazo. La restricción, por tanto, no solo condiciona la etapa de inscripción ante la autoridad electoral, sino que puede cuestionar el resultado de los comicios municipales.

Las excepciones para concejales, docentes y personal asistencial

El acuerdo contempla tres grupos exentos de presentar la renuncia dentro de ese plazo. Pueden mantenerse en sus puestos los integrantes de los concejos municipales que busquen la reelección, las personas cuya única profesión sea la docencia y los profesionales que presten servicios en establecimientos de asistencia social ubicados en el municipio.

Los alcaldes en funciones tampoco están obligados a abandonar el cargo para participar nuevamente en las elecciones. Esta salvedad responde a las excepciones previstas tanto por la Constitución Política de la República como por la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La misma norma impide además que las organizaciones políticas reciban o incorporen a integrantes de corporaciones municipales que hayan sido electos por otra agrupación. La restricción se mantiene durante tres años contados desde la celebración de las elecciones generales.

El plazo del 21 de octubre tampoco se limita a quienes busquen una alcaldía. Los funcionarios y empleados del Ministerio Público que aspiren a cualquier cargo de elección popular deberán separarse de sus funciones antes de esa fecha.

La obligación también comprende a quienes pretendan competir por una diputación al Congreso de la República o al Parlamento Centroamericano cuando ejerzan jurisdicción en el distrito electoral correspondiente. En esos casos, el criterio no es el municipio, sino el territorio del distrito donde se desarrollará la candidatura.

Fechas distintas para ministros y miembros del Ejército

Los ministros de Estado que quieran postularse a la Presidencia tienen un calendario diferente. Deben renunciar a más tardar el 26 de diciembre de 2026, seis meses antes de la elección, conforme al artículo 186, literal d), de la Constitución.

Los integrantes del Ejército enfrentan una exigencia más extensa si buscan la Presidencia o la Vicepresidencia. Deben encontrarse de baja o en situación de retiro al menos cinco años antes de la convocatoria electoral, según el literal e) del mismo artículo constitucional.

Las Elecciones Generales de 2027 tendrán su primera vuelta el 27 de junio, de acuerdo con el cronograma divulgado por el Tribunal Supremo Electoral.

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