Un vertedero improvisado en Matanzas expone a familias a mosquitos y plagas dentro de sus viviendas

Los vecinos de Matanzas denuncian que un vertedero improvisado en las calles Embarcadero y Mujica fomenta la proliferación de plagas e insectos transmisores de enfermedades. (Imagen retomada de Diario de Cuba)

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Los vecinos de Matanzas denuncian que un vertedero improvisado en las calles Embarcadero y Mujica, extendido durante varios días por la lluvia y la acumulación de residuos, favorece la presencia de mosquitos transmisores de arbovirosis y expone a las familias a chinches, ratones, moscas y cucarachas dentro de sus viviendas.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo los desechos atraviesan una de las calles y avanzan por la otra. La situación preocupa especialmente a quienes conviven con niños: “En la casa hay una niña, no nos cuidamos tanto a nosotros como a ella. Mira la cantidad de dengue que hay por ahí”, dijo un residente a Diario de Cuba.

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Durante esa semana, las autoridades sanitarias informaron un incremento sostenido de los casos febriles vinculados con arbovirosis en la provincia. Los municipios con mayor afectación eran Cárdenas, Pedro Betancourt, Los Arabos, Ciénaga de Zapata y la cabecera provincial.

También pidieron prestar atención a las personas más vulnerables por sus enfermedades preexistentes, edad avanzada o embarazo, ante la posibilidad de complicaciones. Sin embargo, calificaron el escenario como “típico de la actual etapa del año”.

La falta de combustible y una recogida priorizada

La recogida de residuos ya era definida como una situación crítica en junio por la Empresa de Servicios Comunales. El director de la entidad, Reynol Valdés García, explicó entonces que la escasez de combustible obligaba a reorganizar las operaciones.

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Las autoridades sanitarias provinciales registraron un aumento sostenido de cuadros febriles vinculados a arbovirosis en Matanzas y otros cuatro municipios. REUTERS/Ricardo Arduengo

“El grave déficit de combustible ha obligado a la institución a una reestructuración drástica. Cada jornada es una carrera contra el tiempo donde debe rendir cada gota de diésel como si fuera oro bajo un estricto racionamiento de 200 litros por día”, afirmó Valdés García en un reporte publicado el 14 de junio por el periódico Girón.

En aquel momento, la empresa concentraba sus recursos en el centro de la ciudad, los hospitales y las escuelas. Meses después, los residentes de Embarcadero y Mujica sostienen que el problema persiste y que las intervenciones aisladas no alcanzan para impedir una nueva acumulación.

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Una mujer que comparte pared con el vertedero acudió más de tres veces al Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, a la Empresa de Servicios Comunales y al Gobierno Municipal. Busca una permuta para abandonar la vivienda por la invasión de plagas y la “suciedad” que atribuye al basurero.

Varios trabajadores de Servicios Comunales retiraron parte de los residuos el 4 de mayo, de acuerdo con los testimonios de los vecinos. Esa limpieza puntual no eliminó el foco: “Si no dejaran que se acumule, no pasaría esto”, sostuvo una residente, quien propuso colocar inspectores para impedir que el espacio vuelva a utilizarse como depósito de desperdicios.

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Otro habitante calculó que harían falta varios camiones para retirar todo lo acumulado. Para los vecinos, la ausencia de una recogida regular y de contenedores deja el terreno abierto para que los residuos regresen.

La escasez de combustible obligó a la Empresa de Servicios Comunales a operar con un racionamiento de 200 litros de diésel por día.(Photo by AFP)

Los desechos como fuente de objetos y alimentos

El vertedero también recibe a personas que buscan alimentos u objetos reutilizables. Un residente de la cuadra recoge bolsas de nailon y otros materiales para venderlos, mientras que otro comparó a uno de esos recolectores con San Lázaro: “¿Quién dice que San Lázaro está muerto? San Lázaro vive aquí y recoge jabitas. Si lo vieras, es idéntico”.

Un vecino relató que un matrimonio halló una picúa entre los desechos, la llevó a su casa y la cocinó. Según su versión, el pescado estaba contaminado con ciguatera y ambos enfermaron antes de morir, aunque esa historia requiere comprobación para establecer cualquier relación entre una intoxicación y el consumo de alimentos encontrados en la basura.

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La búsqueda de comida entre los residuos refleja las dificultades económicas y la escasez que atraviesan algunas familias. Para quienes viven junto al vertedero, retirar la basura no basta si no hay depósitos disponibles, controles sobre el uso del lugar, responsabilidad ciudadana y una respuesta sostenida de las autoridades.