Robo al hermano de Julieta Makintach: denunciaron penalmente a la empresa de seguridad de su barrio cerrado

El lugar del robo

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El Municipio de San Isidro presentó una denuncia penal contra la empresa de seguridad privada del barrio cerrado Ovejitas I y solicitó ante la Provincia de Buenos Aires su sanción e inhabilitación, luego del robo con privación de la libertad que sufrió Tomás Makintach, hermano de la ex jueza Julieta Makintach, durante la madrugada del domingo.

La presentación apunta a la actuación del personal del complejo situado en Guido al 2500, en Beccar. Según informó el municipio, los guardias impidieron primero que agentes policiales ingresaran a inspeccionar el predio ante una alerta por personas que se movían sobre los techos y, más tarde, habilitaron la salida del vehículo en el que escaparon los asaltantes junto a la víctima.

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La secuencia comenzó cerca de las 2:30, cuando una vecina de la calle Ernesto de las Carreras al 2100 notificó que escuchaba ruidos sobre los techos. El móvil 442 de la Patrulla Municipal y efectivos del Comando de Patrullas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires montaron un cerrojo en la manzana y revisaron inmuebles cercanos.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron un bolso que contenía un crique. La hipótesis era que quienes habían circulado por las viviendas podían haber ingresado al barrio privado lindero. Sin embargo, la empresa de seguridad privada no autorizó el acceso solicitado por los policías.

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Según supo Infobae, esa imposibilidad de continuar la búsqueda dentro del complejo quedó bajo análisis tras el asalto ocurrido poco después en una vivienda del mismo predio.

El robo al hermano de Makintach

A las 3:34, tres hombres ingresaron por la parte trasera de la casa de Makintach, ubicada en Guido 2555. Permanecieron allí entre 30 y 45 minutos. La víctima no fue golpeada ni atada, según los datos aportados sobre el hecho.

La ex jueza Julieta Makintach

Los delincuentes se llevaron USD 1.000, realizaron una transferencia por $ 800.000 desde una cuenta de Mercado Pago y sustrajeron un celular Samsung S26 Plus, un reloj Garmin, una PlayStation 3 y las llaves de un Honda estacionado en la calle.

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Luego tomaron una Ford de la víctima y la obligaron a ir con ellos. El vehículo salió del barrio cerrado tras la apertura de la barrera por parte de la guardia privada. El recorrido continuó por Guido, Ernesto de las Carreras y Padre Acevedo. En Murature, Makintach logró escapar y el auto fue abandonado; los autores huyeron a pie hacia el barrio San Cayetano.

El municipio pidió sanciones para la empresa de seguridad

Este martes, la comuna formalizó la denuncia por los delitos previstos en los artículos 239 y 277 del Código Penal. La primera figura se refiere a la resistencia o desobediencia contra un funcionario público en ejercicio legítimo de sus funciones; la segunda contempla la ayuda para eludir una investigación o sustraerse a la acción de la autoridad.

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Además, San Isidro pidió al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, organismo encargado de regular la actividad, que aplique sanciones e inhabilite a la firma involucrada. El planteo se apoya en la Ley provincial 12.297, que obliga a los prestadores de servicios de seguridad privada a cooperar y asistir a las fuerzas policiales y a los organismos de persecución penal respecto de las personas o bienes bajo su custodia.

El municipio entregó a la fiscal interviniente las imágenes de sus cámaras de seguridad ubicadas en la zona y mantiene tareas coordinadas con la Policía bonaerense y la Fiscalía para identificar a los responsables. La causa tramita en la jurisdicción de la Comisaría 11.ª de San Isidro.

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