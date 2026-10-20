Transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén: declararon culpable al único detenido por el crimen

Un jurado popular de Neuquén declaró culpable a Roberto Daniel Sánchez por el transfemicidio de Azul Semeñenko.

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El juicio por el asesinato de Azul Semeñenko concluyó con una decisión unánime en los puntos centrales de la acusación. Un jurado popular de Neuquén declaró culpable a Roberto Daniel Sánchez por el transfemicidio, ocurrido en septiembre de 2025.

Los 12 integrantes titulares del jurado resolvieron que Sánchez cometió un homicidio triplemente calificado. Consideraron acreditado por unanimidad el ensañamiento y la violencia de género, mientras que la agravante por odio a la identidad de género obtuvo 10 votos favorables.

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El veredicto fue comunicado anoche por el presidente del cuerpo, después de la deliberación. La pena se definirá en una audiencia posterior cuya fecha deberá establecer la Oficina Judicial. La calificación legal aplicada contempla la prisión perpetua.

La resolución, de acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Neuquén, coincidió con el planteo presentado por el fiscal jefe Juan Agustín García durante los alegatos de cierre. La acusación sostuvo que el homicidio estuvo atravesado por motivos vinculados con la identidad de género de Semeñenko.

“Sánchez no mató a Azul por algo que hizo; Sánchez mató a Azul por lo que era”, afirmó García al exponer ante el jurado. El fiscal repasó durante su intervención las declaraciones y los informes incorporados a lo largo del debate oral.

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Entre las personas que declararon hubo efectivos policiales, médicos, psiquiatras, antropólogas, vecinos que encontraron el cuerpo, familiares y compañeras de la víctima. Esos elementos fueron parte de la reconstrucción que presentó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF).

El abogado Fernando Gómez y la abogada Shirley Sarasola, representantes de la familia de Semeñenko, adhirieron a la solicitud formulada por García.

Según la hipótesis de la Fiscalía, aceptada por la querella y sometida al análisis del jurado, el homicidio ocurrió durante la madrugada del 25 de septiembre de 2025 dentro de la vivienda de Sánchez, situada en Copahue al 1100, en la ciudad de Neuquén.

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La investigación indicó que ambos llegaron juntos al domicilio luego de que el acusado contactara a Semeñenko en la esquina de Félix San Martín y Santa Cruz. El fiscal jefe explicó al presentar el caso que ella ofrecía trabajo sexual en algunas ocasiones.

La Oficina Judicial definirá la fecha de la audiencia de cesura para formalizar la pena contra Sánchez.

De acuerdo con la acusación, dentro de la casa Sánchez atacó a la mujer trans con golpes realizados con elementos contundentes y con un arma blanca. La autopsia confirmó que la víctima recibió 25 heridas de arma blanca.

Esas lesiones provocaron una hemorragia interna masiva tras el daño en el corazón y en la aorta torácica, de acuerdo con el planteo del MPF. La agravante de ensañamiento, que el jurado consideró probada por unanimidad, forma parte de la calificación por la que Sánchez fue declarado responsable.

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La fiscalía también sostuvo que, después del asesinato, Sánchez trasladó el cuerpo en su camioneta. Según la reconstrucción expuesta en el juicio, el cadáver estaba envuelto en una lona y sujeto con alambres y sogas.

Lo desechó en un canal de desagüe ubicado en la calle Pergamino. Allí, fue encontrado el 14 de octubre del año pasado por personas que pasaban ocasionalmente por el lugar, casi tres semanas después de la fecha en la que la sucedió todo.

García precisó en su alegato que el traslado ocurrió durante la madrugada siguiente al homicidio. “Lo arrojó ahí para intentar ocultarlo, la madrugada del día siguiente al hecho: el 26 de septiembre, cerca de las 4 de la madrugada”, sostuvo el fiscal jefe. “Lo tuvo 24 horas en su domicilio al cuerpo, mientras él hacía su vida normal, hasta que lo arrojó”, afirmó durante el debate.

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El juicio por jurados contó con García como fiscal jefe, acompañado por las asistentes letradas Agustina Bouyer y Agustina Jarry. La investigación estuvo a cargo de la fiscal de Homicidios Guadalupe Inaudi.

La etapa que sigue será la audiencia de determinación de pena. En esa instancia se formalizará la sanción que deberá cumplir Sánchez, luego de la declaración de culpabilidad emitida por el jurado popular.