Crimen y Justicia

Aumentaron a $15 millones la recompensa por Axel González, el joven de Chaco que lleva cinco meses desaparecido

El Ministerio de Seguridad actualizó el incentivo económico, tras pedidos de la fiscalía y autoridades provinciales

El Gobierno nacional elevó a 15 millones de pesos la recompensa para dar con el paradero de Axel Alejandro González
El Gobierno nacional elevó a 15 millones de pesos la recompensa para dar con el paradero de Axel Alejandro González
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El Gobierno nacional aumentó a $ 15.000.000 la recompensa por información que permita localizar a Axel Alejandro González, un joven chaqueño que desapareció hasce cinco meses. La medida apunta a obtener aportes que ayuden a orientar la investigación abierta en la provincia del Chaco, donde la Justicia analiza si el caso puede estar relacionado con un delito contra la integridad física.

La decisión se hizo efectiva mediante la resolución 1068/2026, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. De acuerdo con lo dispuesto, el pago se concretará a aquellas personas que no hayan tenido participación en los hechos investigados y que puedan aportar datos concretos sobre el paradero del joven. El monto anterior era de $ 10.000.000 y había sido dispuesto mediante la resolución RESOL-2026-508-APN-MSG.

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González, nacido el 9 de julio de 2004, fue visto por última vez el 17 de mayo de 2026, cerca de las 02:00, en el barrio Anunciación de Fontana, en la provincia del Chaco. Su último domicilio conocido se encontraba en el barrio Takay, en la localidad de Puerto Tirol.

El expediente tramita ante el Equipo Fiscal N.º 14 de la ciudad de Resistencia, a cargo de la fiscal provisoria Julieta Arolfo. La causa fue registrada bajo el número 15708/2026-1 y lleva la carátula “Gómez María Inés s/ denuncia desaparición de persona”.

Según los fundamentos de la medida, la fiscalía solicitó el 11 de septiembre una ampliación del ofrecimiento mediante el Oficio N.º 1919. El pedido fue dirigido al procurador general de la provincia, Jorge Omar Canteros, para que gestionara ante el programa nacional el aumento de la recompensa.

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El pedido recibió además el respaldo del ministro de Seguridad de la provincia del Chaco, Hugo D. Matkovich, quien el 15 de septiembre requirió formalmente que se elevara el monto disponible para quienes aporten información útil.

La disposición oficial señala que, dentro de los hechos bajo investigación, se contempla la hipótesis de que la desaparición de González podría estar vinculada con la comisión de un delito contra la integridad física.

En este contexto, aquellas personas que tengan datos sobre el paradero de González o conozcan qué fue de él pueden comunicarse con la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas. El organismo depende de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad. El procedimiento contempla la preservación de la identidad de quien brinde los datos.

El joven chaqueño fue visto por última vez durante la madrugada del 17 de mayo de 2026 en la localidad de Fontana
El joven chaqueño fue visto por última vez durante la madrugada del 17 de mayo de 2026 en la localidad de Fontana

Qué se sabe del caso

En una primera etapa, la pesquisa se orientó hacia la ex pareja de González y personas de su entorno. Hubo detenciones, pero los sospechosos recuperaron la libertad dos semanas después por falta de pruebas.

Con el avance del expediente, surgieron sospechas sobre el procedimiento de efectivos que participaron de las primeras actuaciones tras la denuncia. En ese contexto, fueron detenidos e imputados tres policías que prestaban servicio en la Comisaría de Fontana.

Los agentes integraban la dotación del móvil policial N° 156, que estuvo operativo durante el período en que Axel fue visto por última vez. Además, la Gendarmería Nacional allanó la Comisaría Segunda de Fontana y la dependencia de Puerto Tirol.

Durante esos procedimientos, se secuestró un patrullero que habría perseguido al joven, el libro de firmas de la comisaría y otro vehículo policial. No obstante, aún la Justicia deberá determinar qué ocurrió durante esas horas y establecer si esos elementos aportan información sobre su desaparición.

Por esto, el Equipo Fiscal Especial dispuso que la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco dejara de intervenir en las tareas investigativas del caso. La medida buscó preservar la imparcialidad de la causa ante las sospechas que alcanzan a integrantes de la fuerza provincial.

Mientras tanto, continuaron los operativos en sectores rurales de Fontana y Puerto Tirol. Las brigadas recorrieron cerca de seis hectáreas de monte, terrenos baldíos y caminos rurales, con apoyo de Caballería, Canes, Inteligencia Criminal, drones y equipos de rescate acuático.

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