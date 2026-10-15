Un policía fue baleado por un compañero durante una guardia y murió tras permanecer una semana internado

Un policía recibió un disparo de su compañero durante una guardia y murió una semana después

Guardar

Un policía recibió un disparo mientras cumplía una guardia en una garita de San Miguel de Tucumán y murió luego de permanecer varios días internado. Nicolás Agustín Albaca Romano, de 23 años, fue herido a comienzos de octubre por un compañero, que continúa detenido mientras avanza la investigación judicial.

El caso ocurrió el 7 de octubre en una dependencia ubicada en la esquina de Charcas y pasaje Díaz Vélez, en la zona de El Bajo, cerca de la Vieja Terminal. En ese lugar, cuatro efectivos se encontraban de guardia cuando se produjo la detonación que dejó gravemente herido a Albaca Romano.

PUBLICIDAD

La situación quedó bajo investigación de la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale. Hasta antes del fallecimiento del agente, el compañero acusado había sido imputado por lesiones graves. Ahora, la Fiscalía deberá analizar si corresponde modificar la calificación legal ante el desenlace fatal.

De acuerdo con la reconstrucción que el Ministerio Público Fiscal expuso durante una audiencia, el agente Benjamín Eduardo Díaz se encontraba dentro de la garita. En el exterior estaban Albaca Romano, Marcos Andrés Díaz y David Nazareno Santillán.

Nicolás Albaca Romano permaneció internado durante una semana tras recibir un disparo mientras cumplía una guardia policial

Por motivos que todavía deben ser esclarecidos, Díaz efectuó un disparo con su arma reglamentaria. El proyectil disparado por Díaz impactó en el hemitórax izquierdo de Albaca Romano, quien sufrió una herida con orificio de entrada y sin orificio de salida.

PUBLICIDAD

La gravedad de la lesión obligó a un traslado inmediato al Hospital Centro de Salud. El joven agente fue llevado en un patrullero y permaneció internado durante varios días, hasta que este martes se confirmó su muerte.

La secuencia ocurrida en la garita es el eje de la pesquisa. La Fiscalía busca determinar en qué circunstancias se produjo el disparo, cuál era la posición de cada efectivo y si existieron elementos que permitan establecer responsabilidades penales por lo sucedido.

Tras la muerte de Albaca Romano, familiares, amigos y compañeros lo despidieron en una publicación difundida en redes sociales. Allí lo definieron como “un gran compañero” y “un ser humano de enorme corazón”, y destacaron que había entregado “lo mejor de sí en cada servicio”.

PUBLICIDAD

Compañeros, familiares y allegados de Nicolás Albaca Romano expresaron su pesar tras conocerse su muerte

“Tu vocación, tu entrega y tu alegría dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de compartir camino contigo”, señalaron en el mensaje. También lo recordaron como un amigo y un ejemplo de “esfuerzo, valores y amor por esta profesión”. “Hasta siempre, compañero”, concluyeron en el mensaje.

La acusación contra el compañero

Durante la audiencia en la que Díaz fue formalmente acusado, el auxiliar fiscal Alejandro Andole detalló la hipótesis inicial de la acusación y solicitó que el imputado permaneciera privado de su libertad. El representante del Ministerio Público sostuvo que existían riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

PUBLICIDAD

La Justicia hizo lugar al pedido y ordenó prisión preventiva hasta el 1 de diciembre. La medida había sido dictada cuando la causa estaba caratulada como lesiones graves, debido al estado de salud que presentaba Albaca Romano.

Por su parte, José María Molina, defensor de Díaz, planteó que el disparo se produjo de manera accidental mientras su asistido manipulaba el arma. La defensa cuestionó la resolución judicial y sostuvo una versión que deberá ser contrastada con los peritajes sobre el arma, la escena y los testimonios de quienes estaban en el lugar.

La muerte del agente abre una nueva etapa. La Fiscalía deberá revisar la imputación contra el policía detenido, ya que el resultado fatal puede derivar en una acusación con una escala penal más alta. Esa decisión dependerá de la evaluación de las pruebas reunidas y de la reconstrucción definitiva de los hechos.

PUBLICIDAD